立山连峰是深受中国大陆和台湾游客喜爱的观光景点。这里栖息着冰河期的种群岩雷鸟，太古的自然景观吸引了众多的登山者。本图片集请大家欣赏自然风光摄影师为我们捕捉的立山大自然四季的精彩瞬间。

立山伴我成长

生长在富山市的我，对立山有一种非常亲近之感，它的存在有着非同一般的意义。天气晴朗的日子，从富山市内可以眺望到立山高耸入云的雄姿；在学校的郊游远足和林间夏令营时，登山是我的一大乐趣；从摄影学校毕业后的一段时间里，我还曾经一边在登山者的山中休息所打工，一边进行作品创作。

日本列岛的中部有三座南北走向的山脉。它们是飞驒山脉、木曾山脉和赤石山脉，分别被称为北阿尔卑斯、中央阿尔卑斯和南阿尔卑斯。立山不是一座山的名称，它是连绵于北阿尔卑斯西北端的山峦“立山连峰”的总称。

以主峰雄山（海拔3003m）为中心，北部和南部分别耸立着大汝山（3015m）和净土山（2831m），剑岳（2999m）、药师岳（2926m）等3000m上下的群山蜿蜒绵亘。

静谧的银白色世界

立山的魅力尽在严冬中的银白色世界里。面对一望无际的白雪营造出的静谧世界，你或许找不到任何语言来表达心中的惊叹。在茫茫的银白色世界中，万里晴空显得更高更蓝，令人产生一种犹如置身于远古的幻想。

立山是世界屈指可数的暴雪地带。冬季，西伯利亚的强冷空气南下日本海时产生的大量水蒸气形成雪成云，它们遭遇到屏风般耸立的立山群峰，导致大量降雪。从山上吹来的雪堆积在山谷，深度往往超过20m。

北半球最南端的三个冰川最近在立山得到认证。一般认为，在北纬36度这样的低纬度能够形成冰川，是由于这里罕见的特大暴雪所致。

从20来岁开始的10多年中，我一直在拍摄阿拉斯加、格陵兰岛等地的大自然景致；40岁后真正开始立山的拍摄工作，至今已有20多年，然而，我年年都为它不同的表情而惊喜，每每都会产生新鲜的感受。

摄影、撰文：柳木昭信