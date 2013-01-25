立山連峰是深受中國、臺灣遊客喜愛的觀光景點。這裏棲息著冰河期的種群雷鳥，太古的自然景觀吸引了眾多的登山者。本圖片集請大家欣賞自然風光攝影師為我們捕捉的立山大自然四季的精彩瞬間。

立山伴我成長

生長在富山市的我，對立山有一種非常親近之感，它的存在有著非同一般的意義。天氣晴朗的日子，從富山市內可以眺望到立山高聳入雲的雄姿；在學校的郊遊遠足和林間夏令營時，登山是我的一大樂趣；從攝影學校畢業後的一段時間裏，我還曾經一邊在登山者的山中休息所打工，一邊進行作品創作。

日本列島的中部有三座南北走向的山脈。它們是飛驒山脈、木曾山脈和赤石山脈，分別被稱為北阿爾卑斯、中央阿爾卑斯和南阿爾卑斯。立山不是一座山的名稱，它是連綿於北阿爾卑斯西北端的山巒「立山連峰」的總稱。

以主峰雄山（海拔3,003m）為中心，北部和南部分別聳立著大汝山（3,015m）和淨土山（2,831m），劍岳（2,999m）、藥師岳（2,926m）等3,000m上下的群山蜿蜒綿亙。

靜謐的銀白色世界

立山的魅力盡在嚴冬中的銀白色世界裏。面對一望無際的白雪營造出的靜謐世界，你或許找不到任何語言來表達心中的驚嘆。在茫茫的銀白色世界中，萬里晴空顯得更高更藍，令人產生一種猶如置身於遠古的幻想。

立山是世界屈指可數的暴雪地帶。冬季，西伯利亞的強冷空氣南下日本海時產生的大量水蒸氣形成雪成雲，它們遭遇到屏風般聳立的立山群峰，導致大量降雪。從山上吹來的雪堆積在山谷，深度往往超過20m。

北半球最南端的三個冰川最近在立山得到認證。一般認為，在北緯36度這樣的低緯度能夠形成冰川，是由於這裏罕見的特大暴雪所致。

從20來歲開始的10多年中，我一直在拍攝阿拉斯加、格陵蘭島等地的大自然景緻；40歲後真正開始立山的拍攝工作，至今已有20多年，然而，我年年都為它不同的表情而驚喜，每每都會產生新鮮的感受。

攝影、撰文：柳木昭信