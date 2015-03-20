新幹線新車型「W7系／E7系」首次亮相

北陸新幹線「長野～金澤」段於3月14日正式通車。在2月上旬舉辦的面向媒體和一般公眾的試乘體驗活動上，JR西日本鐵路公司和JR東日本鐵路公司最新研發製造的「W7系／E7系」列車(*1)首次亮相在2月5日的試乘活動上，W7系新幹線用與3月將投入運行的「白鷹號」列車（基本各站停車）相同的時間在金澤和長野間往返行駛了一個來回。

試乘列車上午9點56分從金澤站出發。列車一開始如同滑行般平穩啟動，經過大概2分鐘時間列車開始不斷加速。當穿過第一個隧道，也就是出發8分鐘之後，車內廣播說已達到了列車的最高時速260km/h。車體幾乎沒有搖晃，行駛非常平穩。

穿過第二個隧道後，就進入了富山縣。從金澤出發僅用25分鐘就抵達了富山站。

立山連峰的景觀是個看點

根據JR西日本鐵路公司的介紹，雖然新開通的長野～金澤區間40%都是隧道，但在富山縣內，隧道相對較少，可以悠然地欣賞車窗外的景色。尤其遠眺立山連峰(*2)是看點之一。試乘這天正好天公作美白雪皚皚銀妝素裹的美麗群山歷歷在目。

如果你想在車廂裏欣賞立山連峰的自然美景，那麼乘坐從金澤、富山方面開往東京的列車時，建議你選擇列車行進方向右側的座位，相反，從東京出發則選坐列車行進方向左側的座位。

駛出立山連峰山麓附近的黑部宇奈月溫泉站後，隧道就多了起來。列車通過富山和新潟縣的交界以及以懸崖峭壁交通艱險著稱的「親不知」後，在糸魚川站附近，右側車窗外一望無際的日本海展現在眼前。這裏是新開通區間中可從車廂裏看到大海的最近之處。

過了糸魚川站後，在新潟縣境內列車幾乎一直在隧道中行駛。但在上越妙高站附近，你能看到妙高山等連綿的群山，以及日本首屈一指的大雪地帶——上越市高田地區的雪景。

此後再次穿過隧道，就進入了長野縣。 11點30分列車抵達長野站。金澤至長野，單程花費的時間是1小時34分鐘。

奧山清行監督設計，理念是「和之未來」

北陸新幹線最初是為了配合1998年2月舉辦的長野冬奧而修建的，於1997年10月開通了「高崎～長野」段，迄今一般稱之為長野新幹線。這次，以線路延伸到金澤為契機，開始啟用其正式名稱「北陸新幹線」。「東京～高崎」段和上越新幹線共用同一條線路，在東京至金澤直達運行。根據1987年4月日本國有鐵路分割民營化時的區域劃分，該線路的運營單位，「東京～上越妙高」段歸JR東日本鐵路公司，「上越妙高～金澤」段歸JR西日本鐵路公司。說來有些煩雜，這兩家公司負責各自所管轄區間的行駛，採取的是分工合作的形式，司機等雙方的乘務人員在長野站交接班。

「W7系」（「E7系」）列車，也是由這兩家公司共同研發的，工業設計師奧山清行擔任設計總監，他曾參與過義大利高級跑車法拉利的設計等。該設計以「和之未來」為理念，追求的是日本傳統美與最新科技的功能美之結合。

車廂的外觀以象牙色為基調，上部和側面飾以藍色和黃銅色線條。藍色象徵了北陸新幹線沿線的碧空，黃銅色則代表了沿線地區的傳統工藝品銅器及鑲嵌等的色彩。

車廂內部的座椅和牆壁等，也採用了富有沿線特色的設計。JR西日本鐵路公司車輛部部長田中德和說，通過使用金澤、富山、高岡等地傳統工藝的色調和紋樣，希望營造出一種正駛向北陸地區的氛圍。

特等車廂Gran Class

12節車廂編制的列車，座席分為三等。最前頭的一節是特等車廂「Gran Class」，相當於飛機的頭等艙。本來就比一般列車車體寬大的新幹線車廂裏，採取橫向座位2+1的配置方式，總共只有18個座位。真皮躺椅座席，靠背傾斜度可電動調節至45度，還配備了擱腳板和閱讀燈。

在Gran Class車廂裏，不但有專門的服務員為你服務，還提供便餐、飲料、零食、洗面用品、報紙、雜誌等。便餐使用的食材都產自沿線各地，注重季節感，配備的飲料也富有沿線地區特色。

和現在行駛於「東京～長野」段的「淺間號」所使用的「E2系」車廂相比，普通車廂的前後座位間距加寬了6cm。而且，首次在新幹線的全部座位上配備了電源插座，這樣你可以無需顧慮影響其他乘客，自由自在地為電腦、智慧手機等充電了。

列車上的洗手間，配置了免治馬桶蓋，還有方便輪椅使用的洗手間等，設備齊全。

東京～金澤，「節省一個半小時」的魅力

從東京至金澤，迄今一直需要乘坐上越新幹線加換乘一般鐵路的特快列車，花費大約4個小時才可到達。3月新區間開通後，可以將整個行程的時間縮短1個半小時，最快只需2小時28分鐘。另外，從東京至富山，原本需要大約3個小時，今後也將縮短到最快2小時8分鐘。沿線地區有關部門和居民對此都充滿著期待。

石川縣以本次通車為契機，打出了「讓來自首都圈的遊客每年增加到500萬人外國遊客從2013年的24萬人增加到50萬人」的目標。金澤到京都，乘坐一般鐵路的直達特快大約需要2小時20分鐘。石川縣國際觀光課的大西洋彰表示，今後將努力向外國遊客推薦『東京～金澤～京都』這一新的黃金線路。

鄰近的福井縣有關方面也對北陸新幹線可能帶來的旅遊觀光效果寄予希望。曹洞宗(*3)的大本山永平寺所在地永平寺町，藉此試乘活動之機，「出動」該町的吉祥物「永坊君」在金澤站開展宣傳推廣活動。該町的中屋貴大滿懷信心地表示，除了來自關西和名古屋地區的遊客之外，我們還希望吸引更多來自首都圈的遊客。

期待高漲，地方政府也出資承擔部分工程建設費用

金澤站已於2005年建成玻璃幕牆的圓頂車站大樓和木建築的「鼓門」，為配合今年3月新幹線通車而新建的新幹線聯絡通道上，設置了用當地特產加賀友禪和二俣和紙裝飾的資訊指南牌；此外，候車室裏還陳列展示了30種236件九谷燒瓷器、輪島漆器等石川縣傳統工藝作品。金澤站月臺的60根柱子的上部，還貼上了多達兩萬張的金澤名產——金箔的飾板，讓車站這個人們啟程遠行之地盡顯奢華。包括這些車站建築的裝修在內，石川縣內的各地方政府迄今已為北陸新幹線承擔了約830億日圓的工程建設費用。

隨著新幹線的開通，走向第三部門鐵路(*4)運營形態的原有鐵路線，如何維續穩定的經營等問題，也成為新幹線沿線地方政府頭痛不已的問題。究竟北陸新幹線是否可在克服這些負面因素的基礎上讓沿線帶來經濟效益？新幹線的開通能否有助於今後吸引國內外遊客的到來？這些都將令人們拭目以待。

Gran Class的壁板

Gran Class提供便餐和飲料

商務車廂也是電動躺椅座席

普通車廂的座席為朱紅色格子紋樣

金澤站的玻璃幕牆圓頂車站大樓內部

金澤站的站牌

金澤站月臺柱子上方的金箔飾板

透過車窗可以看到立山連峰

糸魚川站附近的日本海