新干线新车型“W7系／E7系”首次亮相

北陆新干线“长野～金泽”段于3月14日正式通车。在2月上旬举办的面向媒体和一般公众的试乘体验活动上，JR西日本铁路公司和JR东日本铁路公司最新研发制造的“W7系/E7系”列车(*1)首次亮相在2月5日的试乘活动上，W7系新干线用与3月将投入运行的“白鹰号”列车（基本各站停车）相同的时间在金泽和长野间往返行驶了一个来回。

试乘列车上午9点56分从金泽站出发。列车一开始如同滑行般平稳启动，经过大概2分钟时间列车开始不断提速。当穿过第一个隧道，也就是出发8分钟之后，车内广播说已达到了列车的最高时速260公里。车体几乎没有摇晃，行驶非常平稳。

穿过第二个隧道后，就进入了富山县。从金泽出发仅用25分钟就抵达了富山站。

立山连峰的景观是个看点

根据JR西日本铁路公司的介绍，虽然新开通的长野～金泽区间40%都是隧道，但在富山县内，隧道相对较少，可以悠然地欣赏车窗外的景色。尤其远眺立山连峰(*2)是看点之一。试乘这天正好天公作美白雪皑皑银妆素裹的美丽群山历历在目。

如果你想在车厢里欣赏立山连峰的自然美景，那么乘坐从金泽、富山方面开往东京的列车时，建议你选择列车行进方向右侧的座位，相反，从东京出发则选坐列车行进方向左侧的座位。

驶出立山连峰山麓附近的黑部宇奈月温泉站后，隧道就多了起来。列车通过富山和新潟县的交界以及以悬崖峭壁交通艰险著称的“亲不知”后，在糸鱼川站附近，右侧车窗外一望无际的日本海展现在眼前。这里是新开通区间中可从车厢里看到大海的最近之处。

过了糸鱼川站后，在新潟县境内列车几乎一直在隧道中行驶。但在上越妙高站附近，你能看到妙高山等连绵的群山，以及日本首屈一指的大雪地带——上越市高田地区的雪景。

此后再次穿过隧道，就进入了长野县。11点30分列车抵达长野站。金泽至长野，单程花费的时间是1小时34分钟。

奥山清行监督设计，理念是“和之未来”

北陆新干线最初是为了配合1998年2月举办的长野冬奥会而修建的，于1997年10月开通了“高崎～长野”段，迄今一般称之为长野新干线。这次，以线路延伸到金泽为契机，开始启用其正式名称“北陆新干线”。“东京～高崎”段和上越新干线共用同一条线路，在东京至金泽直达运行。根据1987年4月日本国有铁路分割民营化时的区域划分，该线路的运营单位，“东京～上越妙高”段归JR东日本铁路公司，“上越妙高～金泽”段归JR西日本铁路公司。说来有些烦杂，这两家公司负责各自所管辖区间的行驶，采取的是分工合作的形式，司机等双方的乘务人员在长野站交接班。

“W7系”（“E7系”）列车，也是由这两家公司共同研发的，工业设计师奥山清行担任设计总监，他曾参与过意大利高级跑车法拉利的设计等。该设计以“和之未来”为理念，追求的是日本传统美与最新科技的功能美之结合。

车厢的外观以象牙色为基调，上部和侧面饰以蓝色和黄铜色线条。蓝色象征了北陆新干线沿线的碧空，黄铜色则代表了沿线地区的传统工艺品铜器及镶嵌等的色彩。

车厢内部的座椅和墙壁等，也采用了富有沿线特色的设计。JR西日本铁路公司车辆部部长田中德和说，通过使用金泽、富山、高冈等地传统工艺的色调和纹样，希望营造出一种正驶向北陆地区的氛围。

特等车厢Gran Class

12节车厢编制的列车，座席分为三等。最前头的一节是特等车厢“Gran Class”，相当于飞机的头等舱。本来就比一般列车车体宽大的新干线车厢里，采取横向座位2+1的配置方式，总共只有18个座位。真皮躺椅座席，靠背倾斜度可电动调节至45度，还配备了搁脚板和阅读灯。

在Gran Class车厢里，不但有专门的服务员为你服务，还提供便餐、饮料、零食、洗漱用品、报纸、杂志等。便餐使用的食材都产自沿线各地，注重季节感，配备的饮料也富有沿线地区特色。

和现在行驶于“东京～长野”段的“浅间号”所使用的“E2系”车厢相比，普通车厢的前后座位间距加宽了6厘米。而且，首次在新干线的全部座位上配备了电源插座，这样你可以无需顾虑影响其他乘客，自由自在地为电脑、智能手机等充电了。

列车上的坐式卫生间，配置了带有洁净功能的电热座圈马桶，还有方便轮椅使用的卫生间和盥洗室等，设备齐全。

东京～金泽，“节省一个半小时”的魅力

从东京至金泽，迄今一直需要乘坐上越新干线加换乘一般铁路的特快列车，花费大约4个小时才可到达。3月新区间开通后，可以将整个行程的时间缩短1个半小时，最快只需2小时28分钟。另外，从东京至富山，原本需要大约3个小时，今后也将缩短到最快2小时8分钟。沿线地区有关部门和居民对此都充满了期待。

石川县以本次通车为契机，打出了“让来自首都圈的游客每年增加到500万人外国游客从2013年的24万人增加到50万人”的目标。金泽到京都，乘坐一般铁路的直达特快大约需要2小时20分钟。石川县国际观光科工作人员大西洋彰表示，今后将努力向外国游客推荐‘东京～金泽～京都’这一新的黄金线路。

邻近的福井县有关方面也对北陆新干线可能带来的旅游观光效果寄予希望。曹洞宗(*3)的大本山永平寺所在地永平寺町，借此试乘活动之机，“出动”该町的吉祥物“永坊君”在金泽站开展宣传推广活动。该町工作人员中屋贵大满怀信心地表示，除了来自关西和名古屋地区的游客之外，我们还希望吸引更多来自首都圈的游客。

期待高涨，地方政府也出资承担部分工程建设费用

金泽站已于2005年建成玻璃幕墙的圆顶车站大楼和木建筑的“鼓门”，为配合今年3月新干线通车而新建的新干线联络通道上，设置了用当地特产加贺友禅和二俣和纸装饰的信息指南牌；此外，候车室里还陈列展示了30种236件九谷烧瓷器、轮岛漆器等石川县传统工艺作品。金泽站站台的60根柱子的上部，还贴上了多达两万张的金泽名产——金箔的饰板，让车站这个人们启程远行之地尽显奢华。包括这些车站建筑的装修在内，石川县内的各级地方政府迄今已为北陆新干线承担了约830亿日元的工程建设费用。

随着新干线的开通，走向第三部门铁路(*4)运营形态的原有铁路线，如何维续稳定的经营等问题，也成为新干线沿线地方政府头痛不已的问题。究竟北陆新干线是否可在克服这些负面因素的基础上给沿线带来经济效益？新干线的开通能否有助于今后吸引国内外游客的到来？这些都将令人们拭目以待。

金泽站的站牌

金泽站站台柱子上方的金箔饰板

透过车窗可以看到立山连峰

糸鱼川站附近的日本海

在上越妙高站附近的列车上隔窗远眺群山

Gran Class特等车厢连廊的壁板

Gran Class特等车厢提供便餐和饮料

商务车厢也是电动躺椅座席

普通车厢的座席为朱红色格子纹样