福井県の目玉観光地「恐竜博物館」は北陸新幹線延伸を見越して2023年にリニューアルした。没入感たっぷりの映像空間やリアルな研究体験コーナーも魅力。子どもはもちろん、大人にも驚きと発見がいっぱいだ！

恐竜に“全振り”した観光PR

JR北陸新幹線・福井駅に降り立った観光客は、あまりに恐竜だらけで驚くだろう。改札口では巨大な全身復元骨格がお出迎え。駅前には全長10メートル、高さ6メートルのフクイティタンをはじめ4体のロボットが鳴き声を上げ、首や胴体を揺すって歓迎してくれる。

福井県が「恐竜王国」となるきっかけは、お隣の石川県で肉食恐竜の歯の化石が発見されたこと。それを受けて同じ地層が広がる勝山市で1989年から本格的な発掘調査を開始。約1億2000万年前（前期白亜紀）の地層が地表に露出している好条件により、これまで30年余で国内最大規模の恐竜化石を発掘してきた。

その勝山市で2000年にオープンしたのが、世界有数の標本数を誇る県立恐竜博物館だ。福井駅から車で1時間ほどかかるが、開業以来、累計1300万人が訪れた人気スポットだ。

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全身骨格とリアルな復元模型に圧倒される

博物館は2023年夏、施設を約1.5倍にする大規模リニューアルによってさらに魅力をパワーアップ。最大の見所は本館1階「恐竜の世界」ゾーン。本物の化石を使った10体を含む実物大の骨格標本50体は圧巻だ。

「実物の化石を9割使った標本もあります」と事業教育課課長の松下准城（じゅんじょう）さんが教えてくれた。40体は完全なレプリカだが、実物化石から型取りしているので十分にリアルだ。全身骨格の傍らには復元ミニチュアが同じポーズで並び、生きた姿への想像が膨らむ。

このゾーンで見逃せないのが「福井県の恐竜」コーナー。国産では初の復元であるフクイサウルスの全身骨格をはじめ、2023年9月に国内11例目の新種に認定されたティラノミムス・フクイエンシスなどの恐竜6種に加えて、極めて原始的な鳥類のフクイプテリクスも常設展示している。

リニューアルを機に加わった目玉展示が「ブラキロフォサウルスの実物ミイラ化石」。皮膚の模様、筋肉の痕跡など7700万年前の原形を奇跡的にとどめており、保存状態の良い化石としてギネス世界記録に登録されている。

絶滅動物に生命の神秘を学ぶ

ここまで見てきて、空や海の恐竜がいないことに気が付く。「いえいえ、恐竜ではないので別のゾーンにいます」と松下さん。恐竜の定義をざっくり言うと「直立歩行に適した骨格を持つ爬虫（はちゅう）類」で、前足の皮膚を翼にして飛ぶ翼竜や、ヒレで泳ぐ海竜などは含まれない。案外、知らない人は多いのではないか。

恐竜研究は日進月歩で、色鮮やかな羽毛を持つ「鳥の先祖」や、自動車並みに足が速い「ダチョウ恐竜」の存在も明らかになってきた。定説の更新は『ジュラシック』シリーズなどの映画にも影響を与えており、博物館ではティラノ・ロボットに唇を付けるなど展示も進歩している。

2階「生命の歴史」ではさまざまな古生物に出会える。約5億年前に出現した三葉虫に始まり、恐竜時代の海竜や翼竜、その絶滅後に陸上を支配した哺乳類と続き、ヒトの骨格標本で締めくくり。不思議な姿の絶滅動物に心を奪われ、生命の神秘に思いをはせられる。

一大化石産地ならではの体験がめじろ押し

2023年にオープンした新館は“体感する”楽しみが満載。エレベーターホールの中央には学名にフクイと付く県の恐竜5種と鳥類1種のモニュメントが立ち、その先に広がる特別展示室では迫真の映像と音響によって白亜紀へのタイムスリップ気分が味わえる。また通路沿いのガラス張りの収蔵庫は、標本の保管状況など「博物館の裏側」が垣間見えるユニークな趣向だ。

日本最大規模の化石発掘地・勝山の真骨頂が、臨場感あふれる体験コーナーの数々。実物を使った化石の分別、実際に現場で使っている専用ツールでのクリーニング、ティラノサウルスの頭骨模型の復元、CT画像での非破壊観察と、気分はすっかり恐竜博士。「春から秋までは、山中にある恐竜化石の発掘現場に行く体験ツアーを毎日実施しているので、ぜひご参加を」と松下さんは呼びかける。当時の土に立てば、白亜紀の光景が心に浮かぶだろう。

恐竜博士を目指す子どもはもちろん、大人も驚きと発見がいっぱいの博物館。時間を忘れて夢中になること間違いなし。

福井県立恐竜博物館

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部