江戸東京博物館4年ぶり再開、リニューアル特別展「大江戸礼賛」：写楽・北斎・歌麿ほか名品ずらり
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浮世絵・古美術で花のお江戸に没入
東京都江戸東京博物館（墨田区）は3月末に改修を終え、約4年ぶりに営業を再開した。コロナ禍前には年間100万人が訪れた名所の復活により、国技館での大相撲観戦やすみだ北斎美術館など、江戸情緒で人気の両国エリアがさらに観光客でにぎわいそうだ。
リニューアルに伴い視覚演出を強化した。入場ゲートから江戸・東京の街並みのアニメーションが出迎え、吹き放しのピロティではプロジェクション映像を投影。常設展示室は明治期の銀座・服部時計店（現・和光）をはじめ、大型の復元模型を増設するなど、過去にタイムスリップした感覚で展示の世界に没入できる。さらに、自前のスマートフォンで13言語の展示ガイドを聞けるシステムも導入し、外国人観光客の利便性も向上している。
4月25日から5月24日まで開催するリニューアル記念特別展「大江戸礼賛」では、35万点の収蔵品から約160点をよりすぐり、歌舞伎や相撲、吉原遊郭といった江戸っ子が生んだカルチャーを追う。甲冑（かっちゅう）や刀剣、着物、火消しの装束など実物資料も充実しており、武家・町人文化を直感的に楽しめる。東洲斎写楽、喜多川歌麿、葛飾北斎の名作浮世絵も一堂に会する貴重な機会、ぜひ足を運びたい。
江戸東京博物館リニューアル記念特別展「大江戸礼賛」
- 会場：東京都江戸東京博物館（東京都墨田区横網1-4-1）1階特別展示室
- 開催期間：2026年4月25日～5月24日
- 開催時間：午前9時30分～午後5時30分（土曜日は午後7時30分まで） ※入館は閉館の30分前まで
- 休館日：毎週月曜日（ただし5月4日は開館）、5月7日
- 料金：一般1300円、大学生・専門学校生1040円、65歳以上650円、高校生以下無料
※詳細は公式サイト参照
取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部
バナー写真：江戸東京博物館「大江戸礼賛」展示風景