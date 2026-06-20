「ちいかわ」3連覇！ 「日本キャラクター大賞2026」発表：再ブレークした「たまごっち」「モンチッチ」が入賞
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国境を超えた人気者「ちいかわ」が殿堂入り
前年に最も活躍したキャラクターやライセンスブランドを決める「日本キャラクター大賞2026」で、「ちいかわ」が3年連続、4度目のグランプリに輝き、同アワードで初めて「殿堂入り」した。表彰式は6月17日、東京ビッグサイト（江東区）で開かれた。
「ちいかわ」はSNSから人気に火が付き、グッズやアニメで大ブレーク。この1年でさらに活躍の場を広げた。初の体験型施設「ちいかわパーク」（東京都豊島区）をオープンしたほか、公式ショップは中国や台湾、韓国に進出。43の国と地域で配信するスマホアプリ「ちいかわぽけっと」は、500万ダウンロードを突破した。圧倒的な支持で3連覇を達成したわけだが、ライセンス元のスパイラルキュート・川上洋一社長は「東アジアでは日本以上の人気。7月に公開する劇場映画をはじめ、新しい挑戦を続けたい」と、さらなる人気拡大を見据えている。
平成の「たまごっち」、昭和の「モンチッチ」がブーム再燃
大賞に次ぐ「キャラクター・ライセンス賞」は、数十年にわたり国内外で愛され続け、再ブレーク中の「たまごっち」と「モンチッチ」が選出された。
「たまごっち」はバンダイが1996年に発売。当時の若者に大ブームを巻き起こした携帯型デジタルペット玩具だ。23年にはメタバース空間で遊べる新型が登場し、新たなユーザー層を開拓。累計販売数は1億個の大台に乗り、うち過半数を欧米はじめ海外が占める。国内では人気アニメやアイドルとのコラボも話題を呼び、体験型ショップ「たまごっち ふぁくとり～！」（渋谷区）、巡回イベント『30周年記念 大たまごっち展』などで幅広い世代を取り込んでいる。
一方の「モンチッチ」はセキグチが1974年に発売したぬいぐるみ。子ザルに似たかわいい見た目から子どもに大流行し、フランスなど海外にも輸出した。国内ではブームが去った80年代以後、販売を休止した時期もあったが、近年になって再燃。タイや韓国でバッグチャームがSNSを通じてZ世代の心をつかみ、その人気が日本に逆輸入された。誕生から半世紀余り、累計7000万体が世界中で愛され続けている。
表彰式では受賞キャラ3組に加え、選定委員特別賞に選ばれた「2025年大阪・関西万博 公式キャラクター ミャクミャク」も登場。SNS映えする新旧スターの共演は会場を沸かせた。
日本キャラクター大賞 歴代グランプリ
2016 おそ松さん（おそ松さん製作委員会）
2017 ポケットモンスター（ポケモン）
2018 怪盗グルーシリーズ
2019 すみっコぐらし（サンエックス）
2020 TVアニメ「鬼滅の刃」（アニプレックス）
2021 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編（劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 製作委員会）
2022 ちいかわ（スパイラルキュート）
2023 ONE PIECE（東映アニメーション）
2024 ちいかわ（スパイラルキュート）
2025 ちいかわ（スパイラルキュート）
2026 ちいかわ（スパイラルキュート）
取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部