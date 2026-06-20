「ちいかわ」3連覇！ 「日本キャラクター大賞2026」発表：再ブレークした「たまごっち」「モンチッチ」が入賞

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Guideto Japan

人気キャラの頂点は今年も「ちいかわ」！ 絶対王者に負けじと、誕生30年の「たまごっち」と半世紀超えの「モンチッチ」も大健闘。おなじみ「ミャクミャク」を加えた世界的スター4組が集結した。

国境を超えた人気者「ちいかわ」が殿堂入り

前年に最も活躍したキャラクターやライセンスブランドを決める「日本キャラクター大賞2026」で、「ちいかわ」が3年連続、4度目のグランプリに輝き、同アワードで初めて「殿堂入り」した。表彰式は6月17日、東京ビッグサイト（江東区）で開かれた。



（左から）ちいかわ、ハチワレ、うさぎが受賞を喜んだ

「ちいかわ」はSNSから人気に火が付き、グッズやアニメで大ブレーク。この1年でさらに活躍の場を広げた。初の体験型施設「ちいかわパーク」（東京都豊島区）をオープンしたほか、公式ショップは中国や台湾、韓国に進出。43の国と地域で配信するスマホアプリ「ちいかわぽけっと」は、500万ダウンロードを突破した。圧倒的な支持で3連覇を達成したわけだが、ライセンス元のスパイラルキュート・川上洋一社長は「東アジアでは日本以上の人気。7月に公開する劇場映画をはじめ、新しい挑戦を続けたい」と、さらなる人気拡大を見据えている。



LAドジャースとのコラボも話題に

平成の「たまごっち」、昭和の「モンチッチ」がブーム再燃

大賞に次ぐ「キャラクター・ライセンス賞」は、数十年にわたり国内外で愛され続け、再ブレーク中の「たまごっち」と「モンチッチ」が選出された。

「たまごっち」はバンダイが1996年に発売。当時の若者に大ブームを巻き起こした携帯型デジタルペット玩具だ。23年にはメタバース空間で遊べる新型が登場し、新たなユーザー層を開拓。累計販売数は1億個の大台に乗り、うち過半数を欧米はじめ海外が占める。国内では人気アニメやアイドルとのコラボも話題を呼び、体験型ショップ「たまごっち ふぁくとり～！」（渋谷区）、巡回イベント『30周年記念 大たまごっち展』などで幅広い世代を取り込んでいる。



25年発売の「たまごっちパラダイス」



メインキャラまめっち、新しい仲間みゃおっち

一方の「モンチッチ」はセキグチが1974年に発売したぬいぐるみ。子ザルに似たかわいい見た目から子どもに大流行し、フランスなど海外にも輸出した。国内ではブームが去った80年代以後、販売を休止した時期もあったが、近年になって再燃。タイや韓国でバッグチャームがSNSを通じてZ世代の心をつかみ、その人気が日本に逆輸入された。誕生から半世紀余り、累計7000万体が世界中で愛され続けている。



「ボンボンドロップシール」などグッズ展開でファンを増やし続ける「モンチッチ」



選考では「リバイバルプロパティの好例」と評価された

表彰式では受賞キャラ3組に加え、選定委員特別賞に選ばれた「2025年大阪・関西万博 公式キャラクター ミャクミャク」も登場。SNS映えする新旧スターの共演は会場を沸かせた。



万博ライセンス商品の売り上げ1200億円超えに貢献した「ミャクミャク」

日本キャラクター大賞 歴代グランプリ

2016 おそ松さん（おそ松さん製作委員会）

2017 ポケットモンスター（ポケモン）

2018 怪盗グルーシリーズ

2019 すみっコぐらし（サンエックス）

2020 TVアニメ「鬼滅の刃」（アニプレックス）

2021 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編（劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 製作委員会）

2022 ちいかわ（スパイラルキュート）

2023 ONE PIECE（東映アニメーション）

2024 ちいかわ（スパイラルキュート）

2025 ちいかわ（スパイラルキュート）

2026 ちいかわ（スパイラルキュート）

取材・文・撮影＝ニッポンドットコム編集部