【さくら名所100選】東京・上野恩賜公園
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上野恩賜公園は1873年に日本で初めて公園に指定された5カ所のうちの一つです。17世紀に寛永寺を創建した天海大僧正が吉野山から桜を移植させて以来の桜の名所で、現代でも日本有数の花見スポットとして多くの人でにぎわいます。
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東京・上野恩賜公園
- 桜の種類：カンザクラ、ソメイヨシノ、カンザンなど
- 本数：約800本
- 例年の見頃：3月下旬～4月上旬
- 開園時間：5:00～23:00（時間外は立ち入り禁止）
- 料金：無料
- 所在地：東京都台東区上野公園・池之端三丁目
- 公式HPなど：上野恩賜公園
上野公園一帯は、江戸時代まで東叡山寛永寺の境内地で、戊辰戦争では戦場になり、明治維新後に官有地となりました。1873年に公園に指定された後、1924年に宮内省を経て当時の東京市に下賜されたことから「恩賜」の名称がつきました。公園内の国立西洋美術館はル・コルビュジエの設計によるもので、世界文化遺産に登録された「ル・コルビュジエの建築と都市計画」の一部です。このほか、東京国立博物館、国立科学博物館、上野動物園など見どころ満載です。
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写真提供：一般社団法人 上野観光連盟