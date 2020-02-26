ニッポンの桜

【さくら名所100選】東京・上野恩賜公園

Guideto Japan

上野恩賜公園は1873年に日本で初めて公園に指定された5カ所のうちの一つです。17世紀に寛永寺を創建した天海大僧正が吉野山から桜を移植させて以来の桜の名所で、現代でも日本有数の花見スポットとして多くの人でにぎわいます。