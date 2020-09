「開かれた党員選挙は必ずしも一般有権者が求める党首を生むとは限らない」： 政治学者ヒジノ・ケン京都大学教授インタビュー

ヒジノ・ケン ビクター レオナード HIJINO Ken Victor Leonard

京都大学大学院法学研究科教授。専門は政党政治、地方自治と民主主義。1977年生まれ。米ウェズリアン大学卒業後、英フィナンシャルタイムズ紙東京支局特派員などを経験。その後英ケンブリッジ大学大学院東アジア研究科で学び、日本研究で博士号を取得した。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科准教授を経て2014年から現職。著書に『日本のローカルデモクラシー』(芦書房、2015年)、“Local Politics and National Policy: Multilevel Conflicts in Japan and Beyond.” (Routledge, 2017).