全面侵略3年 復興へ「日本らしい支援を」 ウクライナのコルスンスキー大使

セルギー・コルスンスキー Sergiy KORSUNSKY

駐日ウクライナ大使。1962年、ウクライナ・キーウ生まれ。キーウ大学卒業。在米国大使館参事官、外務省経済局長、駐トルコ大使などを歴任し、2020年4月から現職。ウクライナ大統領の経済的功績特別賞(2007年)、ウクライナ議会の功績特別賞(2024年)を受賞している。320以上の学術論文のほか、『How to build relations with Asian countries: economy, diplomacy, cultural features 』(2021)、『How Nations Renew Itself: The East Asian Experience 』(2023)、『Japan: One hundred million arigato』(2025)など21冊の著作がある。地政学の専門家であるとともに、応用数学の理学博士号を持つ。