相撲が経験したグローバル化の波と「日本の伝統文化」の現在地　「大相撲パリ公演」に寄せて

日本の「国技」とされる大相撲。江戸時代から継承される伝統文化の側面が強調されることも多いが、日本社会に押し寄せるグローバル化の波を受け入れて発展、活性化してきた歴史がある。『経済学で読み解く大相撲300年史』（日本評論社）の著書がある山村英司・西南学院大教授が、その流れを解説する。

「生ける文化財」欧州で高まる相撲熱

パリのエッフェル塔前の広場に横綱の大の里と豊昇龍が姿を現す。2026年6月のパリ、澄みきった青空に、触れ太鼓の音が鳴り響いた。6月13、14日、大相撲のパリ公演が開催された。会場であるフランス最大級の屋内競技場のアコー・アリーナには、パリっ子の熱気があふれた。



大相撲パリ公演で観客とハイタッチを交わす力士たち=2026年6月14日（ロイター）

ヨーロッパでの相撲熱は高まる一方である。25年10月には、約四半世紀ぶりとなる欧州公演「ロンドン場所」が開催された。筆者が23～24年に滞在したイタリアでは、ランチをともにしたイタリアの研究者たちとの会話でNetflixから配信された相撲ドラマの「サンクチュアリ -聖域-」が話題になった。新婚旅行で日本を訪問し、大相撲観戦したイタリア人とも出会った。相撲愛好家として知られたジャック・シラク元大統領に代表されるように、フランスでは相撲を「生ける文化財」として尊重する。

ハワイからモンゴル、海外出身力士の変遷

興味深いのはグローバル化が急速に進展した1990年代後半から2010年代まで海外公演が開催されなかったことである。この間にインターネットは世界中に張り巡らされ、スマホが普及している。同じ時期に海外出身の力士も急増した。

1990年代に入るまでは「外国人力士」といえば、米国、しかもハワイ出身だった。64年入門の高見山や、小錦、曙、武蔵丸など巨体力士で、アメリカンフットボールを下地としたパワーを前面に出したスタイルだ。しかし、海外出身力士の量的な拡大が起きる頃に、ハワイ出身力士は姿を消した。



ハワイ出身の元関脇・高見山=1980年11月（時事）

90年代以降に急増したのはモンゴルを始めブルガリア、ウクライナなどの旧社会主義圏出身者である。この変化は90年代初頭に起きた社会主義体制の崩壊が引き金になっているのだ。モンゴルの社会主義体制崩壊直後の92年に初めてモンゴルから6人の若者が相撲界に入門した。その中には、後に関取になった旭鷲山、相撲界のレジェンドになる旭天鵬も含まれていた。彼らの活躍は母国でも報道され、後に横綱となる、その後のモンゴル人の角界入りを促したのだ。

日本から遠く離れた国での政治経済体制の変化。日本の相撲界もその影響を受けてきた。文化財としての輸出（海外公演）が途絶えている間に、大相撲の国際化が進んだ。2010年11月場所では42人の幕内力士の約半数にあたる20人が海外出身力士となり、横綱、大関は5人中4人を占めた。現在、日本社会において労働力としての外国人の存在が関心を集めているが、最もグローバル化から遠いように見える相撲界こそが、実は早い段階で外国人労働力の影響を受けた世界だった。



モンゴル出身の横綱・白鵬（左）=2008年1月7日、東京・明治神宮（ロイター）

閉鎖的な伝統社会が経験したグローバル化の洗礼。市場メカニズムをそのまま受け入れるならば、「生ける文化財」は自然消滅する運命にあっただろう。あまりに海外出身力士の比率が高まったので、その後、人数制限などのルールの変更により海外出身力士の受け入れが厳格化された。2010年頃をピークにして海外出身力士は減少している。

筆者の研究によれば、一時は外国人の巨体力士に対抗するために、日本力士の巨体化が進んだ。その結果、勝率は上がったが、休場率も高くなった。適正な体重を超過した結果ではないか。伝統回帰をするならば、このような歪は無くなったかもしれない。しかし、海外出身力士を全て排除していたならば、現在の相撲界の活力はなかっただろう。海外出身力士をうまくブレンドすることで、相撲界は活性化しつつ、その文化的な価値を維持することが出来たのだ。

力士の個性の時代、それぞれに「物語」がある



大相撲パリ公演で元気な姿を見せたウクライナ出身の安青錦=2026年6月13日（ロイター）

迷走の時代を経て、現在では力士の個性が際立つようになった。多士済々の力士は、土俵上の取組スタイルばかりでなく、その風貌や人柄、さらにそれぞれに「物語」がある。母国ウクライナの戦乱が引き金になり、10代で相撲界に飛び込んだ安青錦。フランスでも彼のドキュメンタリー映画の製作が進行している（”HOPE 2ème opus des rêves ne meurent jamais”）。5月場所では休場し大関から陥落したが、パリ公演では元気な姿で取組に登場しパリっ子を熱狂させた。安青錦の存在はスポーツやエンターテイメントの枠を超えて欧州でも知られるようになった。

人気力士は安青錦ばかりではない。横綱、大関のようなトップ力士以外にも、小兵の宇良の曲芸のような相撲は、その勝敗を抜きにしても楽しめる。取組前の足を高々と上げて数秒静止する琴栄峰の美しく優雅な四股は、まさに芸術品である。



「宇良」と書かれたタオルを掲げ応援する大相撲ファンたち＝2026年3月12日、エディオンアリーナ大阪（時事）

相撲力士への「推し活」は、本場所中のひいき力士のために応援タオルを掲げるファンの姿にあらわれる。2025年には日本相撲協会の財団法人設立100周年記念場所として古式相撲が開催され、平安時代に宮中の年中行事として行われていた相撲節会（すまいのせちえ）が再現された。それに合わせて豪華絢爛（けんらん）な雅楽の舞も披露された。

稽古中の暴行死事件や八百長問題で揺れた2000年代後半から2010年代前半など、一時の低迷期を経験し、相撲は復活した。現在、国内においても大相撲は満員御礼が続いている。本場所のチケットを入手することが困難なほどに、相撲需要は高まっているのだ。

AIには入り込めない「生観戦」の領域



大相撲パリ公演で土俵上に勢ぞろいした力士たち=2026年6月14日（ロイター）

このような背景を踏まえるならば、グローバル化が一巡した現在において、ヨーロッパにおける大相撲への人気の高まりは特筆すべき現象と言えよう。日本の伝統文化であり「国技」とされる大相撲の象徴である横綱、大関は今や多くが海外出身力士である。国際的な政治経済的な軋轢（あつれき）が高まる現在、「生ける文化財」である相撲が果たす役割は大きい。

江戸時代に浮世絵師・葛飾北斎の画集『北斎漫画』は西欧に伝わり、幕末から明治期にかけてパリの日本趣味（ジャポニズム）の潮流を作った。そこに収録された相撲力士の絵はフランス人の想像力をかき立てたことだろう。100年の時を経て、パリ市長時代のジャック・シラクは1986年のパリ公演に尽力し、エリゼ宮に力士を招いて、少年のようなまなざしで相撲を愛でた。欧州における大相撲への熱狂は、日本と海外の友好関係に大いに寄与することであろう。



横綱・千代の富士と対面したパリのジャック・シラク市長（当時）=1986年10月9日、パリ（ロイター）

大相撲の存在意義はグローバル化が始まる前も現在も変わらない。野外で鳴り響く触れ太鼓、力士の土俵入りのセレモニー、取組前の四股と一連の所作。生身の力士のぶつかり合い、パワーと技能のせめぎ合い、躍動する肉体の迫力。様式美と躍動するパフォーマンスが共存する。

ロンドンでも、パリでも、観衆は取組前の儀式を体感することで、相撲が単なるスポーツでも格闘技でもないことに気付く。生観戦するときに、欧州人は「生ける文化財」の存在に感銘するのだ。人工知能（AI）が発達した時代だからこそ、「本物の身体性」に価値を見出す。AIには入り込めない領域がある。それが「大相撲の生観戦」なのだ。

バナー写真：2026年6月14日、大相撲パリ公演で、色とりどりの化粧まわしで土俵入りする力士たち（ロイター）