天皇ご夫妻即位後初の外国訪問は英国へ : 80年代に留学した思い出の地

天皇ご夫妻即位後初の外国訪問は英国へ : 80年代に留学した思い出の地政治・外交 社会
天皇陛下の即位後最初の外国訪問は、縁の深い英国へ。皇太子時代の外国訪問の記録をまとめた。
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天皇、皇后両陛下は、英エリザベス女王の招待で、春頃に英国を訪問する。両陛下にとって即位後初の外国訪問となる。天皇陛下は学習院大学卒業後の83～85年、皇后様は外務省に勤務していた88～89年に英オックスフォード大学に留学している。長女愛子さまも18年夏に高校のプログラムでロンドン近郊にあるイートン校のサマープログラムに参加するなど、英国は天皇ご一家にはゆかりのある国だ。
昭和天皇ご夫妻も1971年、上皇ご夫妻も98年と2012年に英国を訪問。一方、日本は75年にエリザベス女王夫妻を国賓として迎えた。また、86年にはチャールズ皇太子とダイアナ妃が公賓として来日、日本中が“ダイアナブーム”に沸いた。
天皇皇后両陛下そろっての外国訪問は、皇太子時代の15年にトゥポウ6世戴冠式でトンガを訪れて以来と約5年ぶりとなる。
皇太子時代の主な外国訪問
（黄色のハイライトは雅子さまも同行）
|1989年9月
|ベルギー
|ユーロパリア日本祭開会式臨席
|1990年8月
|ベルギー
|国際経済史学会出席
|1991年1月
|ノルウェー
|ノルウェー国王オラフ5世の葬儀参列
|1991年9月
|モロッコ
|国際親善
|英国
|ジャパンフェスティバル開会式臨席
|1992年7月
|スペイン
|セビリア万博、バルセロナ五輪開会式臨席
|ベネズエラ、メキシコ
|国際親善
|1994年11月
|サウジアラビア、オマーン、カタール、バーレーン
|国際親善
|1995年1月
|クウェート、アラブ首長国連邦、ヨルダン
|国際親善
|1999年2月
|ヨルダン
|フセイン国王葬儀参列
|1999年12月
|ベルギー
|フィリップ皇太子結婚式典に参列
|2001年5月
|英国
|Japan2001オープニング行事臨席
|2002年1月
|オランダ
|アレクサンダー皇太子の結婚式典参列
|2002年12月
|ニュージーランド、オーストラリア
|国際親善
|2004年5月
|デンマーク
|フレデリック皇太子結婚式典参列
|ポルトガル
|国際親善
|スペイン
|フェリペ皇太子結婚式典参列
|2004年9月
|ブルネイ
|ビラ皇太子結婚式典参列
|2005年8月
|サウジアラビア
|ファハド国王死去で弔問
|2006年3月
|メキシコ
|世界水フォーラム臨席
|2006年8月
|オランダ
|静養のための旅行（愛子さまも同行）
|2006年9月
|トンガ
|トゥポウ4世葬儀参列
|2007年7月
|モンゴル
|国際親善
|2008年6月
|ブラジル
|国際親善（日本人ブラジル移住100周年）
|2008年7月
|スペイン
|国際親善（サラゴサ国際博覧会）
|2008年7月
|トンガ
|トゥポウ5世戴冠式参列
|2009年2月
|ベトナム
|国際親善
|2009年3月
|トルコ
|世界水フォーラム臨席
|2010年3月
|ガーナ・ケニア
|国際親善
|2010年6月
|スウェーデン
|ヴィクトリア皇太子結婚式典参列
|2011年6月
|ドイツ
|国際親善（日独交流150周年）
|2011年10月
|サウジアラビア
|スルタン皇太子死去で弔問
|2012年6月
|サウジアラビア
|ナエフ皇太子死去で弔問
|2012年6月
|タイ・カンボジア・ラオス
|国際親善
|2012年10月
|ルクセンブルク
|ギヨーム皇太子結婚式典参列
|2013年3月
|米国
|国連「水と災害に関する特別会合」臨席
|2013年4月
|オランダ
|アレキサンダー国王即位式参列
|2013年6月
|スペイン
|国際親善（日本スペイン交流400年）
|2013年12月
|南アフリカ
|マンデラ大統領追悼式参列
|2014年6月
|スイス
|国際親善（国交樹立150周年）
|2015年1月
|サウジアラビア
|アブドラ国王死去で弔問
|2015年7月
|トンガ
|トゥポウ6世戴冠式参列
|2015年11月
|米国
|国連「水と災害に関する特別会合」臨席
|2017年4月
|マレーシア
|国際親善（外交関係樹立60周年）
|2017年6月
|デンマーク
|国際親善（外交関係樹立150周年）
|2018年3月
|ブラジル
|世界水フォーラム臨席
|2018年9月
|フランス
|国際親善（日仏友好160周年）
宮内庁の公表資料を基に編集部作成
バナー写真 : ご結婚後の最初の海外訪問は1994年11月のサウジアラビアなど中東4カ国だった。サウジアラビアのリヤド郊外にある「赤い砂漠」にて（時事）