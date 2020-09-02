自民党総裁選立候補者のプロフィール

自民党総裁選立候補者のプロフィール政治・外交 社会
辞任を表明した安倍晋三首相の後継を決める自民党総裁選は、石破茂元幹事長、岸田文雄政調会長、菅義偉官房長官の3人が争う構図となっている。3人のプロフィールを紹介する。
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|石破茂
|第2次安倍内閣発足以降のポスト
|幹事長（12年9月～14年9月）
地方創生・国家戦略特区担当相（14年9月～16年8月）
|生年月日
|1957年2月4日
|年齢
|63歳
|出身
|鳥取県八頭郡八頭町
|最終学歴
|慶応大学法学部
|国政以前
|三井銀行勤務
|選挙区
|鳥取1区
|当選回数
|11回
|党要職・閣僚経験
|防衛庁長官、防衛相、農水相、政調会長
|トピックス
|2018年9月の総裁選に出馬。安倍首相553票に対して、石破氏は254票と善戦。地方票の45％を獲得した
|岸田文雄
|第2次安倍内閣発足以降のポスト
|外務相（12年12月～17年8月）
政調会長（17年8月～）
|生年月日
|1957年7月29日
|年齢
|63歳
|出身
|東京都渋谷区
|最終学歴
|早稲田大学法学部
|国政以前
|日本長期信用銀行勤務
|選挙区
|広島1区
|当選回数
|9回
|党要職・閣僚経験
|内閣府特命担当相（第１次安倍改造内閣）、消費者行政推進担当相
|トピックス
|18年9月の総裁選では当初、出馬に意欲を示していたが、不出馬を表明して安倍首相支持に回った
|菅義偉
|第2次安倍内閣発足以降のポスト
|官房長官（12年12月～ 歴代最長在任）
|生年月日
|1948年12月6日
|年齢
|71歳
|出身
|秋田県雄勝町
|最終学齢
|法政大学法学部
|国政以前
|民間企業に勤務後、衆院議員・小此木彦三郎秘書、横浜市議2期
|選挙区
|神奈川2区
|当選回数
|8回
|党要職・閣僚経験
|総務相（第1次安倍内閣）
バナー写真 : 自民党総裁選への立候補を表明した石破茂元幹事長、岸田文雄政調会長、菅義偉官房長官（いずれも時事）