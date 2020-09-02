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自民党総裁選立候補者のプロフィール

政治・外交 社会

辞任を表明した安倍晋三首相の後継を決める自民党総裁選は、石破茂元幹事長、岸田文雄政調会長、菅義偉官房長官の3人が争う構図となっている。3人のプロフィールを紹介する。
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石破茂
第2次安倍内閣発足以降のポスト　 幹事長（12年9月～14年9月）
地方創生・国家戦略特区担当相（14年9月～16年8月）
生年月日 1957年2月4日
年齢 63歳
出身 鳥取県八頭郡八頭町
最終学歴 慶応大学法学部
国政以前 三井銀行勤務
選挙区 鳥取1区
当選回数 11回
党要職・閣僚経験 防衛庁長官、防衛相、農水相、政調会長
トピックス 2018年9月の総裁選に出馬。安倍首相553票に対して、石破氏は254票と善戦。地方票の45％を獲得した
岸田文雄
第2次安倍内閣発足以降のポスト 外務相（12年12月～17年8月）
政調会長（17年8月～）
生年月日 1957年7月29日
年齢 63歳
出身 東京都渋谷区
最終学歴 早稲田大学法学部
国政以前 日本長期信用銀行勤務
選挙区 広島1区
当選回数 9回
党要職・閣僚経験 内閣府特命担当相（第１次安倍改造内閣）、消費者行政推進担当相
トピックス 18年9月の総裁選では当初、出馬に意欲を示していたが、不出馬を表明して安倍首相支持に回った
菅義偉
第2次安倍内閣発足以降のポスト 官房長官（12年12月～　歴代最長在任
生年月日 1948年12月6日
年齢 71歳
出身 秋田県雄勝町
最終学齢 法政大学法学部
国政以前 民間企業に勤務後、衆院議員・小此木彦三郎秘書、横浜市議2期
選挙区 神奈川2区
当選回数 8回
党要職・閣僚経験 総務相（第1次安倍内閣）

バナー写真 : 自民党総裁選への立候補を表明した石破茂元幹事長、岸田文雄政調会長、菅義偉官房長官（いずれも時事）

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