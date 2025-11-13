青少年の好きなスポーツ選手は断トツで大谷翔平 : 石川祐希、高橋藍らバレーボール選手4人がトップ10入り

Japan Data

超人的すぎる活躍の大谷翔平選手。人気も超人的。

笹川スポーツ財団が2025年6-7月に青少年を対象に実施したスポーツライフに関する調査で、「好きなスポーツ選手」を聞いたところ、メジャーリーグ（MLB）ドジャースで活躍する大谷翔平選手が1位、バレーボールの石川祐希選手、高橋藍選手が続いた。

青少年のスポーツライフに関する調査は隔年で実施。好きなスポーツ選手の項目で大谷選手がトップになるのは19年、21年、23年に続き4回連続。得票率19.9%で2位とは15.4ポイントの差があった。調査は日本在住の12-21歳の男女3000人を対象に実施、1438人から回答を得た。

大谷翔平選手は、2024年9月にはMLB史上初の「50本塁打・50盗塁」の快挙を達成し、今シーズンは二刀流として完全復活。テレビ、新聞、ウェブとあらゆる媒体で連日あふれんばかりの報道がされていることが調査結果にも反映されたと考えられる。

2位の石川祐希選手は、イタリア・セリエAの強豪ペルージャに所属し、世界最高峰の舞台で活躍している。3位の高橋藍選手、4位のバスケットボール 河村勇輝選手は前回調査の8位、10位からジャンプアップした。同率5位のサッカー三笘薫選手、リオネル メッシ選手は 前回調査でも2位、3位と上位にランクインしており、根強い人気だ。

選手 / 競技 得票率（％） 大谷翔平 / 野球 19.9 石川祐希 / バレーボール 4.5 高橋藍 / バレーボール 3.2 河村勇輝 / バスケットボール 2.8 三苫薫 / サッカー 1.7 リオネル メッシ / サッカー 1.7 久保建英 / サッカー 1.3 ステフィン カリー / バスケットボール 1.3 石川真佑 / バレーボール 1.2 坂本勇人 / 野球 1.2 周東佑京 / 野球 1.2 西田有志 / バレーボール 1.2 早田ひな / 卓球 1.2

出所 : 笹川スポーツ財団

バナー写真 : ワールドシリーズ優勝パレードを終え、本拠地のドジャースタジアムでのセレモニーでスピーチする大谷翔平選手（2025年11月3日）（AFP=時事）