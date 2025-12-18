〈桜前線2026 〉東京・名古屋は3月19日開花予想―日本気象 : 気温高く平年より早め

Japan Data

海外ツーリストにもすっかり人気となった日本の「お花見」。旅行計画を立てるために、「もっと早く開花情報を知りたい！」という声に応えて、日本気象では人工知能（AI）を使った長期予測を導入してクリスマス前に桜開花予報！

日本気象（本社大阪）が12月18日に発表した「桜の開花・満開予想」によると、2026年シーズンは全国的に1～2月は平年並み、3～4月にかけて平年より高めの気温が予想されており、開花時期は平年よりも早めになるという。

トップバッターは、東京、名古屋、岐阜の3月19日頃で、関東以西では3月下旬に一気に満開を迎えることになりそう。北陸や東北は3月末から4月初旬に咲き始める。北海道南端に桜前線が到達するのは4月末で、札幌の開花は東京より約6週間遅い4月28日頃。



出所 : 日本気象株式会社

日本気象は、北海道から鹿児島までの全国約1000カ所のソメイヨシノについて、開花・満開を予想している。すべての地点の開花・満開予想日や、桜の成長過程が分かる開花メーターは、お天気総合サイト「お天気ナビゲータ」で公開している。桜前線を追いかけて北へと向かう旅の計画を立てたくなる！



千鳥ヶ淵（東京都千代田区）の満開の桜（フォトAC）



名古屋城と桜（PIXTA）

【資料】

バナー写真 : 大石寺（静岡県富士宮市）の桜。明鏡池に映る富士山と桜も美しい（フォトAC）