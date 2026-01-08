ホンダ「N-BOX」が4年連続のトップ―車名別新車販売ランキング : 日産はトップ10から陥落

ホンダ「N-BOX」が4年連続のトップ―車名別新車販売ランキング : 日産はトップ10から陥落経済・ビジネス 社会
強すぎるN-BOX。「軽」とは思えない充実した室内空間が幅広い世代にうけている。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
“殿堂入り” レベルの根強い人気
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した2025年の車名別乗用車販売台数ランキングで、ホンダの軽ハイトワゴン「N-BOX」が4年連続のトップとなった。N-BOXは見た目はコンパクトでも広々とした室内空間で軽自動車人気をけん引する存在。23年のフルモデルチェンジから2年が経過したが、前年比2.4%減の20万1354台と堅調。2位はトヨタ自動車「ヤリス」16万6533台（0.2%増）、3位はスズキ「スペーシア」16万5589台（0.1%減）が続いた。
ダイハツ工業は大規模な認証不正に伴う生産停止で大きく順位を落とした24年からの反動増で軽「タント」は32.9%増、軽「ムーヴ」191.3%増と、それぞれ5位・6位に復調した。
一方、日産の「NOTE」がトップ10圏外に陥落し、トップ10から日産の名前が消えた。
|2025
|2024
|1
|*N-BOX（ホンダ）
|*N-BOX（ホンダ）
|2
|ヤリス（トヨタ）
|カローラ（トヨタ）
|3
|*スペーシア（スズキ）
|ヤリス（トヨタ）
|4
|カローラ（トヨタ）
|*スペーシア（スズキ）
|5
|*タント（ダイハツ）
|シエンタ（トヨタ）
|6
|*ムーヴ（ダイハツ）
|ノート（日産）
|7
|シエンタ（トヨタ）
|*タント（ダイハツ）
|8
|ライズ（トヨタ）
|*ハスラー（スズキ）
|9
|ルーミー（トヨタ）
|フリード（ホンダ）
|10
|フリード（ホンダ）
|プリウス（トヨタ）
「*」は軽自動車
日本自動車販売連合会と全国軽自動車協会連合会のデータを基に編集部作成
【資料】
- 日本自動車販売協会連合会「乗用車ブランド通称名別順位2025年1～12月分」
- 全国軽自動車協会連合会「2025年1～12月 乗用車ベスト15」
バナー写真 : 2025年12月に発売したN-BOX CUSTOMの特別仕様車「BLACK STYLE」（写真提供 : ホンダ）