スノーボード男子ビックエアで木村葵来が金、木俣椋真が銀、スキージャンプ女子ノーマルヒルの丸山希が銅獲得：ミラノ・コルティナ冬季五輪 日本のメダリスト一覧

ミラノ・コルティナ冬季五輪で7日、スキージャンプ女子ノーマルヒルの丸山希が銅メダルを獲得。今大会日本勢第1号のメダルとなった。スノーボード男子ビックエアでは木村葵来が金、木俣椋真が銀メダルに輝き、この種目では日本勢初のメダルを手に入れた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪 日本人メダリスト一覧

■ =金 ■ =銀 ■ =銅

2月7日

■ 銅 丸山希 / スキージャンプ女子ノーマルヒル

五輪初出場の丸山希。不利な追い風の中、1回目のジャンプで97メートルを飛び、首位と1.2点差の3位につけた。2回目は飛距離を100メートルに伸ばし、合計ポイント261.8で見事に逆転、銅メダルを獲得。2018年平昌の高梨沙羅以来、日本勢2大会ぶりのメダルで、日本勢としては今大会メダル1号となった。

■ 金 木村葵来 ■ 銀 木俣椋真 / スノーボード男子ビッグエア

・木村は1回目で首位に立つも、2回目では着地に失敗して4位に後退。しかし、3回目では5回転半の大技を決めて、着地にも成功した。この日出場した全12選手の中で最高となる90.50をたたき出し、五輪初出場で金に輝いた。

・予選を10位で通過した木俣。安定感のある演技で2回目を終えた時点で首位に躍り出た。3回目では首位につけた木村の後となる最後に登場、逆転の金メダルを狙って大技にチャレンジしたが、得点を伸ばせなかった。

バナー写真 :スノーボード男子ビッグエアの表彰台に立った（左から）銀メダルの木俣椋真、金メダルの木村葵来、銅メダルの蘇翊鳴（中国）＝Oliver Weiken/dpa via Reuters Connect