ミラノ・コルティナ冬季パラ、女子スーパー大回転で村岡桃佳が銀：冬季大会 日本のメダル獲得数

ミラノ・コルティナ冬季パラ、女子スーパー大回転で村岡桃佳が銀：冬季大会 日本のメダル獲得数スポーツ 話題・トレンド
ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが6日、開幕した。第1回冬のパラリンピックから50年の節目となる今大会。大会4日目の9日は、アルペンスキー女子スーパー大回転で村岡桃佳が銀メダルを獲得。今大会日本選手第1号となるメダルをつかんだ。
現在のような冬季パラリンピック大会は、1976年にスウェーデンのエーンヒェルツヴィークで開催されたのが始まり。障害者スキーの国際大会が、後になって第1回大会として位置付けられたが、日本選手団として参加はしなかった。
日本勢が初めて参加したのは、80年にノルウェーのヤイロで開かれた第2回大会。残念ながらメダルは獲得できなかった。88年のインスブルック大会（オーストリア）で日本は、アルペンスキーで銅メダル2個を獲得し、冬季パラリンピックでの初メダルとなった。
欧州以外で初めて開催された98年の長野大会で、日本は過去最多となる金12、銀16、銅13の合計41個のメダルを手にしている。前回22年の北京大会では金4、銀1、銅2の計７個を獲得した。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの日本選手は、全6競技に、冬の海外の大会では史上最多となる44人の選手が出場する。
過去の冬季パラリンピックでの日本のメダル獲得数
|開催都市
|金
|銀
|銅
|2026 ミラノ・コルティナ（メダリスト一覧）
|0
|1
|0
|2022 北京 (メダリスト一覧)
|4
|1
|2
|2018 平昌
|3
|4
|3
|2014 ソチ
|3
|1
|2
|2010 バンクーバー
|3
|3
|5
|2006 トリノ
|2
|5
|2
|2002 ソルトレイクシティー
|0
|0
|3
|1998 長野
|12
|16
|13
|1994 リレハンメル
|0
|3
|3
|1992 アルベールビル
|0
|0
|2
|1988 インスブルック
|0
|0
|2
|1984 インスブルック
|0
|0
|0
|1980 ヤイロ
|0
|0
|0
|1976 エーンヒェルツヴィーク
|不参加
バナー写真：ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのメダル（新華社／共同通信イメージズ）