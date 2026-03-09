ミラノ・コルティナ冬季パラ、女子スーパー大回転で村岡桃佳が銀：冬季大会 日本のメダル獲得数

ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックが6日、開幕した。第1回冬のパラリンピックから50年の節目となる今大会。大会4日目の9日は、アルペンスキー女子スーパー大回転で村岡桃佳が銀メダルを獲得。今大会日本選手第1号となるメダルをつかんだ。

現在のような冬季パラリンピック大会は、1976年にスウェーデンのエーンヒェルツヴィークで開催されたのが始まり。障害者スキーの国際大会が、後になって第1回大会として位置付けられたが、日本選手団として参加はしなかった。

日本勢が初めて参加したのは、80年にノルウェーのヤイロで開かれた第2回大会。残念ながらメダルは獲得できなかった。88年のインスブルック大会（オーストリア）で日本は、アルペンスキーで銅メダル2個を獲得し、冬季パラリンピックでの初メダルとなった。

欧州以外で初めて開催された98年の長野大会で、日本は過去最多となる金12、銀16、銅13の合計41個のメダルを手にしている。前回22年の北京大会では金4、銀1、銅2の計７個を獲得した。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの日本選手は、全6競技に、冬の海外の大会では史上最多となる44人の選手が出場する。

過去の冬季パラリンピックでの日本のメダル獲得数

開催都市 金 銀 銅 2026 ミラノ・コルティナ（メダリスト一覧） 0 1 0 2022 北京 (メダリスト一覧) 4 1 2 2018 平昌 3 4 3 2014 ソチ 3 1 2 2010 バンクーバー 3 3 5 2006 トリノ 2 5 2 2002 ソルトレイクシティー 0 0 3 1998 長野 12 16 13 1994 リレハンメル 0 3 3 1992 アルベールビル 0 0 2 1988 インスブルック 0 0 2 1984 インスブルック 0 0 0 1980 ヤイロ 0 0 0 1976 エーンヒェルツヴィーク 不参加

バナー写真：ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのメダル（新華社／共同通信イメージズ）