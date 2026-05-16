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サッカー日本代表：世界ランク18位の実績でW杯本大会へ　初戦は強豪オランダと

スポーツ

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の開幕まで1カ月を切り、日本代表の登録メンバーも発表された。森保一監督率いるサムライブルーは春の欧州遠征でスコットランド、イングランドに連勝し、好調を維持している。
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2026年4月1日のFIFAランキングで、日本は前年末と同じ18位。W杯ではグループFで、オランダ（7位）、スウェーデン（38位）、チュニジア（44位）と同組。初戦は米国南部ダラスで、6月15日早朝（日本時間）にオランダと対戦する。

日本のFIFA男子ランキングの推移

森保監督が2大会連続で指揮

代表を率いるのは、2018年に就任した森保一（もりやす・はじめ）監督。Jリーグの広島、京都、仙台でプレーした元日本代表MFで、指導者としては広島の監督としてJ1リーグで3度の優勝に輝いた。22年カタールW杯ではドイツ、スペインを破ってベスト16に。今回は2大会連続でW杯の采配を振るう。ことし3月に行った国際親善試合では、スコットランドに1-0、イングランドに1-0と連勝し、欧州勢に日本の実力を見せつけた。

W杯予選は通算13勝2分1敗と、危なげなく本選出場を決めている。予選の戦績は以下の通り。

【2次予選グループB】（2023年11月～24年6月）

6勝0敗　1位通過

  • 5－0〇　ミャンマー
  • 5－0〇　シリア
  • 1―0〇　北朝鮮
  • 3－0〇　北朝鮮（没収試合）
  • 5－0〇　ミャンマー
  • 5―0〇　シリア

【3次予選（最終予選）グループC】（24年9月～25年6月）

7勝2分1敗　1位で本選出場決定

  • 7－0〇中国
  • 5－0〇バーレーン
  • 2－0〇サウジアラビア
  • 1－1△オーストラリア
  • 4－0〇インドネシア
  • 3－1〇中国
  • 2－0〇バーレーン
  • 0－0△サウジアラビア
  • 0－1●オーストラリア
  • 6－0〇インドネシア

選手のほとんどが欧州でプレー

5月15日に発表された代表メンバーは26人。FWの上田綺世（フェイエノールト）、MFの遠藤航（リバプール）、伊東純也（ヘンク）、堂安律（フランクフルト）、久保建英（レアル・ソシエダ）、DFの冨安健洋（アヤックス）、GK の鈴木彩艶（パルマ）など、大半の選手が現在欧州のプロリーグでプレーしている。

9日のプレミアリーグで左脚を負傷したMF三笘薫（ブライトン）は選出されなかった。39歳のベテランDF長友佑都（東京）は5大会連続のW杯代表入りとなった。

過去のサッカーW杯　日本の戦績

1998年（開催国：フランス）
1次リーグ敗退（0勝3敗）

2002年（開催国：日本・韓国）
ベスト16（0－1トルコ）

2006年（開催国：ドイツ）
1次リーグ敗退（1分2敗）

2010年（開催国：南アフリカ）
ベスト16（0－0<PK3-5>パラグアイ）

2014年（開催国：ブラジル）
1次リーグ敗退（1分2敗）

2018年（開催国：ロシア）
ベスト16（2－3ベルギー）

2022年（開催国：カタール）
ベスト16（1－1<PK1-3>クロアチア）

バナー写真：国際親善試合のイングランド戦に臨むサッカー日本代表のイレブン＝2026年3月31日、ロンドン・ウェンブリースタジアム（AFP＝時事）

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