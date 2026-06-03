〈縮むニッポン〉2025年出生数67.1万人、10年連続で過去最少更新 : 東京の出生率3年連続で「1」を割る

〈縮むニッポン〉2025年出生数67.1万人、10年連続で過去最少更新 : 東京の出生率3年連続で「1」を割る家族・家庭 社会 政治・外交
「異次元の少子化対策」「こども未来戦略」「人口戦略本部」―政府がいろいろな看板が掲げても、少子化は止まらない。結婚する気にも、子どもを産む気にもなれないニッポン。
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10年連続の最少更新
厚生労働省が発表した人口動態統計（概数）で、2025年に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年より1万4937人少ない67万1236人となり、初めて70万人を割り込んだ24年をさらに下回った。統計が残る1899年以降の過去最少を10年連続で更新した。合計特殊出生率（1人の女性が生涯に産む子どもの数）は前年比0.01ポイント減の1.14で過去最低を更新した。
都道府県別の出生率は西高東低の傾向があり、東京は3年連続で「1」を割り込み0.96。宮城、北海道1.00で続いた。最も高かったのは沖縄1.52で、宮崎1.46、福井1.45、長崎1.42、島根1.41、香川と熊本の1.40が続いた。
婚姻数は前年よりも4027組増の48万9119組と2年連続の微増となったが、底ばいが続いている。婚外出産に対する抵抗が強く、晩婚・非婚の定着で、出生数の回復は容易ではない。
日本の人口動態
|2025年（概数）
|2024年（確定）
|出生数
|67万1236人
|68万6173人
|合計特殊出生率
|1.14
|1.15
|死亡数
|158万9489人
|160万5378人
|自然増減
|▲91万8253人
|▲91万9205人
|婚姻数
|48万9119組
|48万5092組
|離婚数
|17万9068件
|18万5904件
厚生労働省の人口動態統計をもとに編集部作成
死亡数は158万9489人と5年ぶりに減少したものの、人口の自然減（出生数と死亡数の差）は19年連続で、減少幅は2年連続で90万人超となった。
日本の出生数は終戦直後の第1次ベビーブーム（1947～49年）には250万人、第2次ベビーブーム（71～74年）には200万人を超えた。その後は一貫して減り続け、第2次ベビーブーム世代の出産ブームも起こらぬままに、2007年以降は自然減の幅が拡大している。
【資料】
- 厚生労働省「令和7年（2025）人口動態統計月報年計（概数）の概況」
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