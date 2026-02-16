マンガがあるからアニメがおもしろい：アトムから鬼滅まで続く日本アニメの成功モデル

マンガメディアとコンテンツの80年

「なぜ日本ではマンガとアニメがこんなに盛んになったのか？」という疑問への答えを探るには、半世紀以上前の日本のメディア状況にさかのぼる必要がある。1960年代前半、マンガを原作としたテレビアニメが登場。日本発・ポップカルチャーの躍進開始のきっかけとなった。

アニメの原作はマンガから

2025年11月、人気アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」(25年7月公開）が日本映画として初めて全世界興行収入1000億円を突破した。上映国は150カ国にのぼる。

『鬼滅の刃』の原作は「週刊少年ジャンプ」に連載された吾峠呼世晴によるマンガだ。現在、日本で放送されている週60～70本ほどのアニメシリーズのうちおよそ半数はマンガが原作だとされている。



「『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が上映された東京・池袋の映画館＝2025年9月（AFP/時事）

日本のアニメの市場規模は、2024年に過去最高の約3兆8000億円（約250億ドル）を記録し、25年はさらに拡大する見通しだ。

テレビアニメは、ヒットすればDVDや配信サービスへと展開し、さらに劇場版アニメ映画が制作される。そしてその作品が再びテレビ放映や映像ソフト化される循環構造がある。

帝国データバンクによると、テレビ、映画、DVD、インターネットなどのメディアからアニメ業界が得る収益（制作市場）は24年、前年比4％増の3621億4200万円で過去最高を更新した。「アニメ配信市場」は前年比51.4％増の2501億円、キャラクターなどのアニメ商品化市場も前年比4.7％増の7008億円となり、いずれも過去最高を記録した。

今やアニメは日本を代表する「産業」となり、「ジャパニーズアニメ」「ジャパニメーション」といった呼び名も一般化している。しかし、作品の多くはいまもマンガを原作としている。作品はマーケティング手法だけで生まれる「モノ」ではなく、マンガ家がつくり上げた物語である。

日本の主要な産業として成長したアニメとマンガの関係はどのようにして生まれたのか？その原点をたどってみたい。

国産テレビアニメ誕生前夜

テレビアニメの放送が始まる直前の1958年、国産初の長編劇場カラーアニメ『白蛇伝』が完成した。製作は56年に発足した東映動画部（現・東映アニメーション）。母体は、戦前からアニメ制作に関わってきた日動映画である。同年12月には東京都練馬区大泉に新スタジオが完成し、活動を本格化させていた。

『白蛇伝』は古代中国の民間伝説を元にしたオリジナル作品だ。続く、第2作の『少年忍者猿飛佐助』（59年12月公開）は、作家・檀一雄の小説を原作としている。

手塚治虫と東映動画

マンガからアニメが生み出される図式は、東映3作目の『西遊記』（1960年8月公開）から始まった。手塚治虫のマンガを原案に、物語が構成されたのだ。

58年の暮れ、東映動画の担当者が、既に売れっ子マンガ家だった手塚治虫の自宅を訪問した。秋田書店の月刊誌「漫画王」で手塚が連載していたマンガ『ぼくのそんごくう』（52～59年、後に『ぼくの孫悟空』として単行本化）を元にした劇場用長編アニメ第3作の企画を進めるためだった。

アニメ制作に強い意欲を抱いていた手塚は東映動画の嘱託社員になり、原案・構成・演出（クレジット上は監督）を担当。多忙な手塚はストーリーボードを描き、スタッフはそれを元に脚本、絵コンテに起こす、というスタイルがとられた。手塚のアシスタントだった月岡貞夫と、デビュー間もない石森章太郎（のちの石ノ森章太郎）が東映動画に派遣され清書作業を担ったという。



『西遊記』1960年 Ⓒ東映

虫プロダクションと『鉄腕アトム』

『西遊記』での経験を踏まえ、手塚は思い通りのアニメ作品を制作できる独立プロダクションの設立を構想した。1960年8月、練馬区の自宅敷地内に小さなスタジオを建て、東映動画などから集まった若手7人とともに実験アニメ『ある街角の物語』の制作を始めた。

手塚は当初、制作費などの経費を自身の原稿料で賄うつもりだったが、「独立した経営を」というアニメーターの進言を受け、収入が見込めるTVアニメの制作へと舵を切る。その1作目が『鉄腕アトム』だった。月刊誌「少年」での10年にわたる連載ストックがあり、テレビでも紙人形劇や実写の作品が放送され、世に知られていたからだ。

62年には株式会社虫プロダクションを設立。新スタジオの完成とともにアニメ版『鉄腕アトム』をテレビ局に売り込むパイロット・フィルム制作が始まった。同年の「第1回虫プロダクション作品発表会」（東京・銀座）では、完成直後の『ある街角の物語』とともに『鉄腕アトム 第1話 アトム誕生』もお披露目された。



虫プロダクション前でポーズする手塚治虫＝1963年5月13日（共同）

省力化で「独特な作品を」

日本初の長編アニメシリーズ『鉄腕アトム』の放送は1963年1月1日からフジテレビ系で始まった。

21世紀の未来を舞台に人間と同じような感情を持った少年ロボットのアトムが活躍する物語だ。空を飛び、海に潜り、地中を掘り、正義のために戦う。雑誌で親しんだキャラクターが動き、語り、時には歌い出す。そんなTVアニメに子どもたちは夢中になった。翌年に東京オリンピックを控えていた日本の家庭では、テレビの保有台数が飛躍的に伸びていた時代でもあった。

日本のコンテンツ産業の爆発的な成長は、ここから始まったのである。

しかし、わずかなスタッフで、劇場アニメのように1秒間に24コマを使ったフルアニメーションを毎週制作するのは困難だった。『アトム』はコマ数を減らし、同じ絵を使い回したり、口など一部分だけを動かしたりする徹底的に省力化した「リミテッドアニメーション」を採用せざるを得なかった。ディズニーのような滑らかで自然な動きは、当時の日本の資金や技術では難しかったのだ。

だが、手塚治虫は虫プロ設立時、このように話した。

「ディズニーの作品は、一言にしていえば絵ばなしです。文学で言えば、あまりに児童文学的です。ぼくは、ディズニーを足場にして、内容的にもう一歩越す自信がある」「ディズニーは、小さな作品にも1本7億円から8億円の製作費をかけています。東映でも3、4000万円かけます。製作に参加する人数だって、300人くらいです。ぼくには、とてもそんな余裕はない。しかし、ぼくは、マルチプレン・カメラのような大仰な撮影機械を使わなくても、10人くらいの助手とともに、独特な作品を作る自信があります」（「週刊コウロン」60年5月17日号）

毎週1話30分が定番

アトムの放送は、週1回、1話30分という形式での放送だった。当時、海外産テレビアニメの多くは10分程度の短編中心。決まった曜日、決まった時間の放送も珍しかったことを考えると画期的だった。この放送の仕組みは、マンガを原作とした複雑な物語や心理描写を可能にし、テレビアニメの定番として根付いていく。

「少年」の光文社は1964年1月から『鉄腕アトム』の旧作を再編集したカッパコミクス版を毎月刊行。虫プロダクションは玩具などの正式ライセンシーを始め、マンガ発のキャラクタービジネスに乗り出した。

アニメブームと制作会社の興隆

『鉄腕アトム』は1963～66年に全193話が放送され、その成功に続き、マンガを原作としたTVアニメが次々誕生する。

63年10月からは『鉄人28号』の放送がフジテレビ系で始まった。原作は「少年」で『鉄腕アトム』と人気を二分した横山光輝の巨大ロボットマンガだ。

ロボットマンガ『エイトマン』は、63年11月からTBS系列でアニメが放送。未来マンガ『スーパージェッター』もTBS系で放送した。スポンサーはどちらも丸美屋食品だった。



昭和40年代に子ども向けに刊行されていた『鉄人28号』などのマンガ本。次々とTVアニメの原作になった（時事）

映画を主力にしていた東映動画は、少し遅れて63年にオリジナルTVアニメの『狼少年ケン』をNET（現在のテレビ朝日）で放送。64年には白土三平の忍者マンガが原作の『少年忍者風のフジ丸』を第2作として制作した。

初期のスポンサーは菓子や食品メーカーが中心だった。スポンサーが制作費を補う一方、キャラクター商品を展開するビジネスモデルが確立された。キャラクター商品を豊富にそろえる日本アニメの特徴は、この時代に原型が形作られた。

東映アニメーション（1998年に東映動画から社名変更）は現在に至るまで、『ドラゴンボール』『ONE PIECE』『プリキュア』など、数多くの劇場、TVアニメを発表し、海外にも作品を輸出し続けている。

テレビアニメの爆発的な人気を受け、小さなアニメ制作会社がいくつも誕生した。中には63年5月に、石森章太郎（当時）や藤子不二雄（当時）、つのだじろうらの若手マンガ家5人が中心となって設立したスタジオゼロなどもあった。

戦後の日本アニメの勃興は、東京工芸大学杉並アニメーションミュージアムで詳しく紹介示されている。映像を活用した展示も多く、大人から子どもまでわかりやすい内容だ。



杉並アニメーションミュージアムには、マンガからアニメ作品が次々と誕生した1960年代の経緯が展示されている（nippon.com編集部 松本創一撮影）

深まったマンガとアニメの関係

草創期のテレビアニメに子どもたちが熱中した理由は何だったのだろうか。当時の日本のテレビアニメは、製作費と人材が不足し、ほとんど絵が動かず、お世辞にもアニメとして優れているとは言い難かった。『鉄腕アトム』も例外ではない。

しかし、各作品には動かない絵を補って余りあるストーリーとキャラクターの魅力があった。そしてその魅力はマンガが原作だったからこそ、豊かだったのだ。この点は、制作技術が飛躍的に進化した現代のアニメでも変わらない。

『白蛇伝』の予告編で東映動画の大川博社長（当時）は「マンガ映画は一般の映画と比較しまして、多分に国際性を持っております。そこで私共は立派なマンガ映画を作りまして、世界に広く進出したい」と語った。アニメは当初から世界市場を意識しており、日本のマンガが持つ豊かなストーリー性と結びつくことで、海外へ力強く羽ばたいていったのだ。

もうひとつには、『月光仮面』をはじめとするマンガを原作にしたテレビ映画（実写ドラマ）が既に浸透し、マンガをテレビで見る習慣が定着していたことが挙げられる。しかも、テレビアニメはテレビ映画と違って、雑誌で慣れ親しんだマンガがそのまま動き話す。子どもたちにとってはより親しめるものだった。

雑誌側もアニメ化作品のPRには積極的だった。1963年当時、白黒テレビの累計販売台数は1600万台に達し、『鉄腕アトム』第1話の視聴率は27.4％を記録。単純計算で数百万人規模が視聴していたと推定される。現代よりも家族が一緒にテレビを見る家庭は多かったから、実際には1000万人以上がアトムを見ていたのではないか。

一方、当時の児童向け月刊誌、週刊誌の販売部数は100万部未満。テレビアニメ化で一気にファン層を拡大できた。

テレビアニメの原作がほしい制作会社やテレビ局と、テレビを通じてファンを拡大したい児童雑誌はここから相乗効果を狙って深く結びつくことになった。そして、この関係は現在も続いている。

テレビアニメの登場により、マンガとテレビメディアの関係は一層深まり、それが今日のマンガ文化、アニメ文化を支えているのである。



高田馬場駅早稲田口付近にある手塚マンガのキャラクターが勢そろいした壁画。『鉄腕アトム』をはじめ、さまざまなマンガ作品がテレビアニメ化されている（nippon.com編集部 松本創一撮影）

バナー写真：中国湖南省長沙市であった『鉄腕アトムAI最初の幻想−手塚治虫特別展』。手塚治虫の原画や複製原画が数多く展示され、同氏の創作プロセスを再現した＝2019年9月（新華社/共同通信イメージズ）