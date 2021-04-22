nippon.com × ラジオNIKKEI「大人のラヂオ」
ラジオNIKKEI「大人のラヂオ」nippon.comコーナー、第4回は米国出身スタッフが「納豆愛」を熱く語ります！編集部からのお知らせ
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nippon.comの海外出身スタッフが、外国人ならではの視点でニュースの裏側や日本の生活で感じたことを語るラジオNIKKEI「大人のラヂオ」nippon.comコーナー 。
第4回は、米国オレゴン州出身の英語版エディター、ジェームス・シングルトンが出演。納豆と埼玉をこよなく愛する彼が、日本のスーパーフード＝納豆の素晴らしさを熱く語ります。トークの中には、なんと昔ながらのワラ納豆を自宅で手作りする方法も！ぜひご期待ください。
◆番組は短波ラジオ または radikoからお聴き頂けます。
- 放送日：4月23日（金）11時35分～12時30分
- 再放送：4月26日（月）21時30分～22時25分
◆放送終了後もオンデマンドで聴取可能。こちらには放送に入りきらなかったロングバージョンが収録されます。
◆収録の様子はnippon.comの公式Instagramでご覧いただけます。
◆ジェームスが執筆した納豆に関する英語記事はこちらから