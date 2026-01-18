ゴボウ：日常的に食べるのは日本だけ─外国人には泥まみれの木の根っこ？食 文化 暮らし
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ゴボウは秋から冬を最盛期とし、1年中、店頭に並ぶ。日本人にとってはごく身近な野菜だが、「日本人は木の根っこを食べている！」と海外から奇異な目で見られることも。とはいえ、大地の滋味あふれる味わいと歯応えは他に代え難い。
ゴボウの原種はユーラシア大陸各地で見られ、ヨーロッパや中国では薬草として扱われてきた。日本では平安時代の文献に食用として登場し、各地で栽培が始まる。江戸時代には、現在の東京都北区滝野川付近で改良と採種が重ねられた結果、優良品種が誕生。現在全国に流通するゴボウの9割以上は、この「滝野川ゴボウ」の系統とされる。
生産量は青森県が突出しており、茨城県や北海道、宮崎県も多い。太く短い京野菜の「堀川ごぼう」や水田で育てる「菊池水田ごぼう」など、地方色豊かな品種・ブランドも存在する。
ゴボウの栄養はなんといっても豊富な食物繊維で、便秘予防に効果的。カリウムやマグネシウムなど、ミネラルも多く含む。調理中から色が黒ずむのはポリフェノールが豊富な証拠で、老化や生活習慣病の予防に役立つ。
おせちに欠かせない縁起物
ゴボウは地中深くに長く伸びることから「健康長寿」の象徴であり、家の土台がしっかりする、家業が土地に根付くとして「家内安全、家業安泰」も意味する。おせち料理に欠かせない縁起物だ。
そんな深く根を張るゴボウは容易には抜けず、一本一本、丁寧に収穫しなければならない。マラソン駅伝の実況では、高速ランナーが何人もの選手を一気に追い抜く場面で「ゴボウ抜き」という表現が使われることが
おなじみのゴボウのお料理まとめました
→「地味ながら登場頻度高め : ゴボウのお料理コレクション」
【資料】
取材・構成：イー・クラフト
バナー写真：PIXTA