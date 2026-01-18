地味ながら登場頻度は高め：ゴボウのお料理コレクション

地味ながら登場頻度は高め：ゴボウのお料理コレクション食 文化 暮らし
きんぴら
家庭の食卓、居酒屋、定食屋…あらゆる場面で登場する定番の総菜。せん切りにしたゴボウとニンジンを唐辛子と炒め、しょうゆと砂糖などで甘辛く味付けするのが定番。一風変わった料理名は、江戸時代に流行した浄瑠璃の主人公・坂田金時（金太郎）の息子である坂田金平にちなんだもの。ゴボウのしっかりした食感と歯応え、唐辛子のピリッとした辛さを、金平の強さや勇ましさにたとえたとされる。
たたきごぼう
軟らかく煮たゴボウを棒などでたたき、調味したゴマ酢であえた料理。ひびを入れるのは味染みをよくするためだが、たたいて開くことが“開運”につながるとして、おせち料理によく使われる。
八幡（やわた）巻き
京都府八幡村（現・八幡市）発祥の料理。かつては村特産のウナギやドジョウでゴボウを巻いて煮付けたが、今は肉で巻いたものも含めて八幡巻きという。ニンジンやインゲンも一緒に巻くと断面が美しい。
甘辛揚げ
斜め薄切りやささがきにしたゴボウを揚げ、しょうゆや砂糖で作った甘辛いたれを絡めたもの。スーパーでも見かける人気の総菜。
鶏ごぼう / 豚ごぼう / 牛ごぼう
ゴボウはどんな肉とも相性バッチリ。炊き込みご飯に、甘辛く炒め煮にしておかずに。ゴボウと肉を煮て、卵でとじたものは「柳川風（やながわふう）」と呼ぶ。
豚汁 / みそ汁
ささがきにしたゴボウを入れた具だくさんの豚汁は、冬のごちそう！
ごぼう天（ごぼ天）
ごぼう天には二つあり、一つはゴボウを魚のすり身で巻いた（または刻みゴボウを加えた）さつま揚げの一種。おでんの具材としてよく使われる。もう一つはゴボウに衣をつけて天ぷらにしたもので、これをのせたうどんは福岡の名物だ。
ごぼうサラダ
マヨネーズとあえても負けない、独特の香りと存在感。ニンジンやキュウリを加えることも。
花びら餅
甘く煮たゴボウと白みそあんを軟らかい求肥で包む。元々は年初めの茶事「初釜」で供されたが、今では正月の定番和菓子に。
調査・構成：イー・クラフト
バナー写真：きんぴら（PIXTA）