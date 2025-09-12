東京2025世界陸上：地元ニッポン80選手が頂点目指す

スポーツ 国際交流

世界陸上（陸上・世界選手権）が9月13日、東京・国立競技場で開幕する。日本選手は総勢80人。34年ぶり2度目の東京大会で、世界の強豪を迎え撃つ。
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

日本陸連が発表した日本代表選手は以下の通り。

●短距離

【男子】

  • 100メートル　桐生祥秀、守祐陽、サニブラウン・ハキーム
  • 200メートル　鵜澤飛羽、飯塚翔太、水久保漱至
  • 400メートル　中島佑気ジョセフ、佐藤風雅

【女子】

  • 200メートル　井戸アビゲイル風果
  • 400メートル　松本奈菜子

日本選手権男子100メートル決勝で力走する桐生祥秀＝2025年7月5日、東京・国立競技場（代表撮影、時事）
日本選手権男子100メートル決勝で力走する桐生祥秀＝2025年7月5日、東京・国立競技場（代表撮影、時事）

●リレー

【男子】

  • 4×100メートル　桐生祥秀、守祐陽、サニブラウン・ハキーム、大上直起、井上直紀、小池祐貴、栁田大輝、清水空跳
  • 4×400メートル　中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、今泉堅貴、田邉奨、吉津拓歩、佐藤拳太郎、林申雅

【男女混合】

  • 4×400メートル　栁田大輝、清水空跳、中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、今泉堅貴、田邉奨、吉津拓歩、佐藤拳太郎、林申雅、井戸アビゲイル風果、松本奈菜子、青木アリエ　

●中長距離

【男子】

  • 800メートル　落合晃
  • 1500メートル　飯澤千翔
  • 5000メートル　森凪也
  • 1万メートル　葛西潤、鈴木芽吹

【女子】

  • 800メートル　久保凛
  • 1500メートル　田中希実、木村友香
  • 5000メートル　田中希実、山本有真、廣中璃梨佳
  • 1万メートル　廣中璃梨佳、矢田みくに

ダイヤモンドリーグ・ブリュッセル大会女子5000メートルで9位に入った田中希実（中央）＝2025年8月22日（AFP/時事）
ダイヤモンドリーグ・ブリュッセル大会女子5000メートルで9位に入った田中希実（中央）＝2025年8月22日（AFP/時事）

●ハードル

【男子】

  • 110メートルハードル　村竹ラシッド、泉谷駿介、野本周成
  • 400メートルハードル　井之上駿太、小川大輝、豊田兼

【女子】

  • 100メートルハードル　中島ひとみ、福部真子、田中佑美

2025年7月のダイヤモンドリーグ・ モナコ大会110メートルハードル決勝の村武ラシッド（中央）。8月のANG福井で日本新記録を出し、世界陸上では表彰台を狙う。24年パリ五輪 でも5位と健闘（ロイター）
2025年7月のダイヤモンドリーグ・ モナコ大会110メートルハードル決勝の村武ラシッド（中央）。8月のANG福井で日本新記録を出し、世界陸上では表彰台を狙う。24年パリ五輪 でも5位と健闘（ロイター）

●障害

【男子】

  • 3000メートル障害　三浦龍司

【女子】

  • 3000メートル障害　齋藤みう

2024年5月のダイヤモンドリーグ・マケラシュ大会男子3000メートル障害で力走する三浦龍司（中央）。25年7月のダイヤモンドリーグ・モナコ大会では自身の日本記録を更新。大舞台での活躍に期待が高まる（ロイター）
2024年5月のダイヤモンドリーグ・マケラシュ大会男子3000メートル障害で力走する三浦龍司（中央）。25年7月のダイヤモンドリーグ・モナコ大会では自身の日本記録を更新。大舞台での活躍に期待が高まる（ロイター）

●マラソン、競歩

【男子】

  • マラソン　小山直城、吉田祐也、近藤亮太
  • 20キロ競歩　山西利和、丸尾知司、吉川絢斗
  • 35キロ競歩　丸尾知司、川野将虎、勝木隼人

【女子】

  • マラソン　安藤友香、小林香菜、佐藤早也伽
  • 20キロ競歩　藤井菜々子、岡田久美子、柳井綾音
  • 35キロ競歩　梅野倖子、渕瀬真寿美、矢来舞香

日本選手権35キロ競歩で世界記録をマークし優勝した川野将虎＝2024年10月、山形県高畠町（共同）
日本選手権35キロ競歩で世界記録をマークし優勝した川野将虎＝2024年10月、山形県高畠町（共同）

2024年10月、マドリード国際グランプリの10キロ競歩で優勝した山西利和。25年2月の日本選手権20キロ競歩では世界記録を出し、22年世界陸上に続く表彰台の頂点を狙う（Guillermo Martinez 、ロイター）
2024年10月、マドリード国際グランプリの10キロ競歩で優勝した山西利和。25年2月の日本選手権20キロ競歩では世界記録を出し、22年世界陸上に続く表彰台の頂点を狙う（Guillermo Martinez 、ロイター）

●跳躍、投てき、混成

【男子】

  • 走り高跳び　瀬古優斗、真野友博、赤松諒一
  • 走り幅跳び　橋岡優輝、津波響樹、伊藤陸
  • 円盤投げ　湯上剛輝
  • ハンマー投げ　福田翔大
  • やり投げ　﨑山雄太、ディーン元気、長沼元

【女子】

  • 走り高跳び　髙橋渚
  • 棒高跳び　諸田実咲
  • 走り幅跳び　秦澄美鈴
  • 三段跳び　髙島真織子、森本麻里子
  • 円盤投げ　郡菜々佳
  • やり投げ　北口榛花、上田百寧、武本紗栄

ダイヤモンドリーグ ・ チューリッヒ大会女子やり投げ決勝の北口榛花＝2025年8月28日、（ロイター）
ダイヤモンドリーグ ・ チューリッヒ大会女子やり投げ決勝の北口榛花＝2025年8月28日、（ロイター）

※参照：日本陸連公式サイト「【東京世界選手権への道】日本代表選手一覧

バナー写真：PIXTA

東京 スポーツ 五輪 世界陸上