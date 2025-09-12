東京2025世界陸上：地元ニッポン80選手が頂点目指す

世界陸上（陸上・世界選手権）が9月13日、東京・国立競技場で開幕する。日本選手は総勢80人。34年ぶり2度目の東京大会で、世界の強豪を迎え撃つ。