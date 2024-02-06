«Моменты в Японии»: фотоконкурс Nippon.com совместно с Токийским фотоклубом

Фонд Nippon Communications Foundation, издатель Nippon.com, совместно с Токийским фотоклубом проводит фотоконкурс на тему «Моменты в Японии». Конкурс продлится с 5 февраля по 13 марта 2024 года. Победителей ждут замечательные призы. Мы приглашаем всех, кто живёт в Японии, поделиться своими впечатлениями о Японии с другими людьми во всём мире.

Призы

Победители конкурса получат подарочные карточки Amazon, а их работы будут размещены в специальной фотогалерее на Nippon.com.

Главный приз (1 человек)

Фотография, признанная лучшей во всех категориях.

Приз: подарочная карточка Amazon на сумму 100 000 йен.

Фотография, признанная лучшей во всех категориях. Приз: подарочная карточка Amazon на сумму 100 000 йен. Категория «Красивые моменты» (2 человека)

Любая фотография, передающая красоту в той или иной форме – например, традиционные ремёсла, поп-культура, природа или повседневные пейзажи.

Приз: подарочная карта Amazon на сумму 50 000 йен.

Любая фотография, передающая красоту в той или иной форме – например, традиционные ремёсла, поп-культура, природа или повседневные пейзажи. Приз: подарочная карта Amazon на сумму 50 000 йен. Категория «Вкусные моменты» (2 человека)

Фотографии, демонстрирующие кулинарные изыски Японии, будь то сладости, блюда для гурманов, упакованные обеды бэнто, фрукты, сакэ – любой хороший снимок того, что можно съесть или выпить.

Приз: подарочная карта Amazon на сумму 50 000 йен.

Фотографии, демонстрирующие кулинарные изыски Японии, будь то сладости, блюда для гурманов, упакованные обеды бэнто, фрукты, сакэ – любой хороший снимок того, что можно съесть или выпить. Приз: подарочная карта Amazon на сумму 50 000 йен. Категория «Моменты истины» (2 человека)

Фотографии, дающие представление о Японии в её современном виде – уникальные, неудобные, странные, захватывающие.

Приз: подарочная карта Amazon на сумму 50 000 йен.

Фотографии, дающие представление о Японии в её современном виде – уникальные, неудобные, странные, захватывающие. Приз: подарочная карта Amazon на сумму 50 000 йен. Приз Nippon.com (7 человек)

Фотографии выбираются сотрудниками версий com на разных языках – английском, китайском (упрощённые и традиционные символы), французском, испанском, арабском и русском.

Приз: подарочная карта Amazon на сумму 10 000 йен.

Судьи

Ониси Наруаки

Фотограф. Родился в префектуре Нара в 1952 году. Его работы, посвящённые темам жизни, старения, болезней и смерти, принесли ему множество наград, в том числе Премию фотографического общества Японии для новичков, Золотую премию ADC, Премия издательства Kōdansha Publishing Culture, Премия Хаяси Тадахико и Премия журналистики Васэда. Ранее – профессор кафедры дизайна Токийского университета Дзокэй.

Хага Хината

Фотограф. Родился в Токио в 1956 году. Возглавляет библиотеку Хага, архив фотографий и материалов, связанных с праздниками и народным исполнительским искусством. Член Японского общества профессиональных фотографов, Японской ассоциации писателей-путешественников и Японской ассоциации народных исполнительских искусств. Выступает в качестве главного оператора сериала DyDo Group Holding «Мацури», документирующего праздники в Японии, и судит фотоконкурс этой организации в Instagram.

Ямада Синдзи

Фотограф. Родился в префектуре Ниигата в 1959 году. Член Японской ассоциации рекламных фотографов. Фотографировал лидеров в самых разных областях, включая развлечения, спорт и бизнес. Преподаватель школы Canon EOS. Ранее работал судьёй фотоконкурсов NHK.

Токийский фотоклуб

Токийский фотоклуб (TCC) – одно из крупнейших сообществ фотокураторов в Японии. Он работает в Facebook, Instagram, Twitter и Mastodon, где каждый может публиковать фотографии, которыми смогут поделиться и просмотреть поклонники TCC. Там всегда рады и тем, кто просто хочет зайти и полюбоваться красивыми фотографиями. Хотя в названии фигурирует Токио, но там, само собой, приветствуют материалы и от людей, живущих в других городах!

Редакционный отдел Nippon.com

Nippon.com – это веб-сайт, который рассказывает о Японии всему миру на семи языках ООН. Мы публикуем оригинальный контент, предлагающий разнообразные взгляды на японское общество, культуру и многое другое, включая углублённые взгляды на политические, экономические и социальные проблемы, интервью с влиятельными людьми в Японии, а также фото и видео со всей страны.

Вы можете использовать любую камеру или устройство для съемки фотографий. Мы с нетерпением ждем ваших замечательных фотографий Японии!

Как поучаствовать

Пожалуйста, отправьте свои фотографии через веб-форму по ссылке ниже или в Instagram. Последняя дата подачи фотографий – 13 марта 2024 г., в 15:00 по токийскому времени для подачи через Интернет и до 23:59 через Instagram.

Официальный сайт конкурса

https://tokyocameraclub.com/nippon.com/

*Обратите внимание, что из-за изменений в API Instagram, даже если вы добавите указанный хэштег к предыдущему сообщению, если это сообщение было опубликовано более 24 часов назад, сообщение не может быть загружено через API Instagram и, следовательно, не будет иметь право на участие. Будут рассматриваться только материалы, которые удалось загрузить с помощью системы Tokyo Camera Club (мы не сможем отвечать на запросы о том, была ли загружена ваша работа).

**Конкурс проводится Токийским фотоклубом. Meta Platforms, Inc. и Instagram никак не связаны с этим конкурсом.