Предупреждение о возможности появления пропусков на сайте nippon.com: способы решения проблемы
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17 апреля 2021 года с 17 до 18 часов по японскому времени будет проводиться обновление новостного раздела главной страницы сайта, в связи с чем часть страницы может не отображаться.
Мы приносим читателям свои извинения за беспокойство и предлагаем возможные решения проблемы.
Браузер на ПК
Открыв заглавную страницу nippon.com в браузере, перезагрузите страницу одновременным нажатием Ctrl и F5.
Браузер на смартфоне или планшете
Откройте панель задач (нажатием кнопки или двойным нажатием на экран, на разных устройствах она открывается по-разному), закройте, а потом вновь откройте приложение браузера, после чего откройте страницу.
Safari на iPhone и iPad
1. Запустив приложение настроек iPhone или iPad, выберите Safari→«Дополнения»
2. Выберите «Дополнения»→«Данные сайтов»
3. Сдвинув данные о сайте nippon.com, выберите «Удалить»