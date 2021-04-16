Предупреждение о возможности появления пропусков на сайте nippon.com: способы решения проблемы

17 апреля 2021 года с 17 до 18 часов по японскому времени будет проводиться обновление новостного раздела главной страницы сайта, в связи с чем часть страницы может не отображаться.

Мы приносим читателям свои извинения за беспокойство и предлагаем возможные решения проблемы.

Браузер на ПК

Открыв заглавную страницу nippon.com в браузере, перезагрузите страницу одновременным нажатием Ctrl и F5.

Браузер на смартфоне или планшете

Откройте панель задач (нажатием кнопки или двойным нажатием на экран, на разных устройствах она открывается по-разному), закройте, а потом вновь откройте приложение браузера, после чего откройте страницу.

Safari на iPhone и iPad

1. Запустив приложение настроек iPhone или iPad, выберите Safari→«Дополнения»

2. Выберите «Дополнения»→«Данные сайтов»

3. Сдвинув данные о сайте nippon.com, выберите «Удалить»