Программа «Nippon.com: спасибо, Украина!»: мы будем рады сотрудничеству с переводчиками из Украины

Программа «Nippon.com: спасибо, Украина!»: мы будем рады сотрудничеству с переводчиками из УкраиныОбщество
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В этом году русскоязычная версия Nippon.com отметила свое 10-летие!
Всё это время мы старались показывать реальную и разностороннюю картину Японии, помогая больше узнать и ближе почувствовать Японию.
На протяжении этих 10 лет среди всех стран и регионов, где используется русский язык, именно из Украины у нас было наибольшее количество читателей. Чтобы выразить благодарность нашим украинским читателям за поддержку и отметить 10-летие русскоязычной версии, мы проводим акцию «Nippon.com: спасибо, Украина!».
Чтобы люди из Украины, которые никогда не были в Японии, почувствовали себя ближе к Японии, мы предлагаем в течение ограниченного времени (3 месяца) стать нашим партнёром и поучаствовать в англо-русском переводе русской версии nippon.com, чтобы давать миру информацию о Японии из первых рук.
Условия партнёрства:
- Гражданство Украины
- Наличие навыков и опыта перевода с русского на английский
Описание работы:
- Перевод в указанный срок присылаемых от нашего фонда статей на английском языке
Ориентировочная ежемесячная сумма оплаты за выполненную работу:
- В зависимости от количества статей, которые вам поручат; примерно порядка 50 000 йен в месяц
Если вы хотите откликнуться на наше предложение, заполните, пожалуйста, эту форму.
Срок подачи заявок – до 24:00 24 декабря по японскому времени (до 17:00 24 декабря по киевскому времени).
Примите, пожалуйста, во внимание, что мы будем связываться по электронной почте только с теми, кто пройдёт отбор.
Мы не сможем отвечать на индивидуальные запросы или просьбы по телефону или электронной почте.
Контактная информация: 10years-nippon.com@nippon.com
Фотография к заголовку: Рисовые поля © город Кикути, префектура Кумамото