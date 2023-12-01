Программа «Nippon.com: спасибо, Украина!»: мы будем рады сотрудничеству с переводчиками из Украины

В этом году русскоязычная версия Nippon.com отметила свое 10-летие!

Всё это время мы старались показывать реальную и разностороннюю картину Японии, помогая больше узнать и ближе почувствовать Японию.



(Фотография : Парк Аракураяма Сэнгэн (Чурэй-то) © Город Фудзиёсида, префектура Яманаси)

На протяжении этих 10 лет среди всех стран и регионов, где используется русский язык, именно из Украины у нас было наибольшее количество читателей. Чтобы выразить благодарность нашим украинским читателям за поддержку и отметить 10-летие русскоязычной версии, мы проводим акцию «Nippon.com: спасибо, Украина!».

Чтобы люди из Украины, которые никогда не были в Японии, почувствовали себя ближе к Японии, мы предлагаем в течение ограниченного времени (3 месяца) стать нашим партнёром и поучаствовать в англо-русском переводе русской версии nippon.com, чтобы давать миру информацию о Японии из первых рук.



(Фотография : Автор: tawatchai07 / Источник: Freepik)

Условия партнёрства:

Гражданство Украины

Наличие навыков и опыта перевода с русского на английский



(Фотография : rawpixel)

Описание работы:

Перевод в указанный срок присылаемых от нашего фонда статей на английском языке

Ориентировочная ежемесячная сумма оплаты за выполненную работу:

В зависимости от количества статей, которые вам поручат; примерно порядка 50 000 йен в месяц

Если вы хотите откликнуться на наше предложение, заполните, пожалуйста, эту форму.

Срок подачи заявок – до 24:00 24 декабря по японскому времени (до 17:00 24 декабря по киевскому времени).

Примите, пожалуйста, во внимание, что мы будем связываться по электронной почте только с теми, кто пройдёт отбор.

Мы не сможем отвечать на индивидуальные запросы или просьбы по телефону или электронной почте.

Контактная информация: 10years-nippon.com@nippon.com

Фотография к заголовку: Рисовые поля © город Кикути, префектура Кумамото