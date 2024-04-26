Основные вехи истории Северных территорий

Факты о Японии

В этой статье мы рассмотрим основные события, касающиеся Северных территорий, после подписания Советско-японской декларации 1956 года.

Вопрос о Северных территориях является основным камнем преткновения в отношениях двух стран. Во время принятия в 1956 году Совместной японско-советской декларации, в которой было объявлено об окончании Второй мировой войны и восстановлении дипломатических отношений между Японией и Советским Союзом (современной Россией), не было договорённости о принадлежности Четырёх северных островов, но в ней говорится о передаче группы островов Хабомаи и острова Сикотан Японии после подписания мирного договора.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года состоялась встреча премьер-министра Японии Абэ Синдзо и президента РФ В. Путина. В ходе встречи они договорились ускорить переговоры о мирном договоре, основываясь на Советско-японской декларации 1956 года. Однако в декабре того же года президент Путин выразил обеспокоенность возможностью размещения войск США на Северных территориях после подписания мирного договора. В июле 2020 года Россия внесла поправки в свою конституцию, прямо запрещающие уступку территорий, а темп переговоров не ускорился. Более того, после вторжения России в Украину, которое началось в феврале 2022 года, администрация Кисиды Фумио ввела экономические санкции, и Россия отказалась продолжать переговоры о мирном договоре, который включал бы территориальные вопросы. Политика по возвращению Северных территорий зашла в тупик, и ситуация продолжает оставаться нерешённой.

Ниже мы приводим список основных событий, касающиеся Северных территорий после ратификации Советско-японской декларации 1956 года.

Основные события вокруг Северных территорий

Октябрь 1956 г.

Премьер-министр Японии Хатояма Итиро и председатель Совета министров СССР Н. А. Булганин подписали Советско-японскую декларацию.

Окончание военных действий и возобновление дипломатических отношений. Мнения о возврате Северных территорий не совпали, но указано, что после подписания мирного договора группа Хабомаи и о-в Сикотан будут переданы Японии.

1992 год

Начались безвизовые обмены, каждое лето бывшие жители несколько раз посещают острова.

Октябрь 1993 года

Премьер-министр Хосокава Морихиро и президент Б. Ельцин подписывают Токийскую декларацию.

Премьер-министр и президент провели переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунаcири, Сикотан и Хабомаи и согласились продолжать переговоры с целью скорейшего заключения мирного договора.

Ноябрь 1997 года

Премьер-министр Хасимото Рютаро и президент Б. Ельцин подписывают Красноярское соглашение.

Страны стремятся заключить мирный договор до 2000 года, основываясь на Токийской декларации.

Апрель 1998 года

Премьер-министр Хасимото Рютаро представил президенту Б. Ельцину «предложение в Кавана»: Япония проводит границу севернее Четырёх островов, но на данный момент признаёт российское управление на этих территориях.

Сентябрь 2000 года

Визит в Японию президента В. Путина.

Путин признаёт силу Советско-японской декларации 1956 года, но «предложение в Кавана» не соответствует взглядам российской стороны.

Март 2001 года

Премьер-министр Мори Ёсиро и президент В. Путин публикуют Иркутское заявление.

Они называют Советско-японскую декларацию 1956 года отправной точкой для переговоров.

Январь 2003 года

Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро и президент В. Путин договариваются о плане действий, включающем экономическое сотрудничество.

Ноябрь 2010 года

Президент Д. Медведев впервые посещает остров Кунасири в качестве главы государства.

Июль 2012 года

Премьер Д. Медведев посетил Кунасири и заявил, что не отдаст ни пяди российской земли.

Декабрь 2016 года

Президент В. Путин посетил Японию.

Главы государств договорились о начале переговоров, касающихся экономического сотрудничества на Четырёх северных островах.

Сентябрь 2018 года

Президент В. Путин предложил заключить мирный договор без всяких предварительных условий.

Ноябрь 2018 года

Встреча премьер-министра Абэ Синдзо и президента В. Путина.

Стороны договорились об ускорении переговоров о мирном договоре, взяв за основу Советско-японскую декларацию 1956 года.

Июнь 2019 года

Саммит «Большой двадцатки» в Осаке, премьер-министр Абэ Синдзо и президент Путин провели встречу.

Главы государств договорились, что переговоры будут продолжены на основе Советско-японской декларации.

Июль 2020 года

В России вступает в силу пересмотренная конституция, которая запрещает уступку территорий.

Сентябрь 2020 года

Заканчивается второй срок Абэ Синдзо на посту премьер-министра.

Февраль 2022 года

Россия вторгается в Украину. Япония вводит санкции против России.

Март 2022 года

Россия прекращает переговоры по мирному договору, приостанавливает обмены и безвизовые визиты на Четыре острова, выходит из диалога о совместной экономической деятельности

Сентябрь 2022 года

Россия приостанавливает соглашение об обмене с Четырьмя островами и безвизовом посещении.

Составлено Nippon.com по данным вебсайта Кабинета министров, МИДа и СМИ

Название Площадь (км2) Описание Группа островов Хабомаи 95 Группа небольших островов О-в Сикотан 249 Плоскогорье, покрытое лесом (3000 чел.) О-в Кунасири 1489 Тихоокеанская сторона сравнительно равнинная, хороший естественный порт (8000 чел.) О-в Эторофу 3167 Богат морскими природными ресурсами – здесь ловят 20 000 тонн лосося и форели (6000 чел.) Всего 5003 По площади примерно равны преф. Фукуока

Составлено Nippon.com по данным вебсайта Кабинета министров, независимой Ассоциации по решению проблемы Северных территорий и других источников; в скобках указано количество российского населения

Фотография к заголовку: Премьер-министр Японии Хатояма Итиро и председатель Совета министров СССР Н. А. Булганин подписывают Советско-японскую декларацию. Москва, 1956 г. (Jiji)