Сакура в Японии: традиция любования красотой весенних цветов

Японский калейдоскоп

Ханами, «любование цветами», с древности является важной весенней традицией в Японии. Здесь мы рассмотрим, как люди наслаждаются цветением сакуры в наши дни, как делают прогнозы цветения и откуда произошёл обычай любоваться цветами вишни.

Японское слово ханами буквально означает «любование цветами», при этом под «цветами» подразумевают сакуру. Вишнёвые деревья высаживают по всей Японии в общественных местах, таких как парки, школьные дворы, а также вдоль городских улиц. Один из самых распространённых способов насладиться ханами – собраться под цветущими деревьями с семьёй, друзьями или коллегами, вместе полакомиться домашней едой или устроить пикник, любуясь нежными розовыми цветами над головой.



Пикник под цветущими деревьями сакуры весной (© Adobestock)

В популярных местах цветения сакуры во многих регионах проводятся праздники сакуры, приуроченные к цветению японской вишни. Во время этих мероприятий посетители могут попробовать местные деликатесы, которые продаются в лотках, насладиться живой музыкой и другими представлениями, а также полюбоваться специальной ночной подсветкой, которая превращает цветущие деревья в волшебное вечернее зрелище. Каждый регион привносит свои особенности, чтобы сделать этот сезон незабываемым.

При этом в парках часто действуют свои правила – например, указывают, можно ли приносить с собой еду и напитки, существуют ли ограничения по уровню шума, а подсветка проводится в определённые установленные часы. Лучше всего уточнить эту информацию заранее, после чего отправиться любоваться цветущими деревьями.



В Токио ночью вдоль реки Мэгуро цветущие вишни подсвечивают фонарями (© Adobestock)

«Фронт цветения сакуры» и прогнозы цветения

Сакура зацветает вначале в более тёплых регионах Японии. Разные виды сакуры, от раннецветущих сортов, распускающихся в январе, до позднецветущих, зацветающих в мае, цветут один за другим по мере продвижения сезона цветения на север по японскому архипелагу. Самый распространённый сорт в Японии – это культовая сакура сомэй-ёсино, пик цветения которой обычно приходится на период с конца марта до начала мая.



Вишнёвые деревья с многослойными цветами в полном цвету на знаменитом пассаже Осакского монетного двора (© Pixta)

Термин сакура дзэнсэн, «фронт цветения сакуры», обозначает линию на карте Японии, соединяющую места, где, согласно прогнозу, цветение сакуры сомэй-ёсино ожидается в один и тот же день. Поскольку эта линия постепенно смещается на север, напоминая погодные фронты на карте прогноза погоды, её стали называть «фронтом цветения сакуры». С приближением весны прогнозы погоды всё чаще отслеживают ожидаемое продвижение фронта, помогая людям решить, когда и где планировать свои прогулки для ханами.

Несколько метеорологических информационных служб предоставляют прогнозы и обновления информации о цветении сакуры. Nippon.com также публикует прогнозы и обновления.

История ханами в Японии

Корни японской традиции ханами уходят в древний Китай, где люди собирались, чтобы полюбоваться цветами сливы и персика. Когда этот обычай появился в Японии, до VIII века основное внимание уделялось созерцанию слив. Однако в период Хэйан (794-1192) по мере роста признания собственных развивающихся культурных традиций Японии вкусы изменились, и с весной стали ассоциироваться в первую очередь цветы сакуры.

Одно из самых известных в истории собраний для ханами состоялось в 1598 году, когда могущественный военачальник Тоётоми Хидэёси посадил около 700 вишнёвых деревьев в монастыре Дайгодзи в Киото для грандиозного праздника, известного как Дайго-но ханами. Считается, что трёхцветные рисовые лепёшки данго – розовые, белые и зелёные, созданные специально для этого события, – стали прототипом современных ханами данго, классического лакомства, которым наслаждаются во время любования цветением.



Трёхцветные ханами данго – традиционные японские лепёшки из рисовой муки (© Adobestock)

В XVIII веке восьмой сёгун, Токугава Ёсимунэ, способствовал распространению любования цветущей сакурой, высаживая дикие горные вишни в живописных местах и ​​открывая эти пространства для обычных людей. В результате обычай собираться под цветущими деревьями с упакованными обедами постепенно распространился среди широкой публики.

В XIX веке появился новый вид сакуры, получивший название сомэй-ёсино. Благодаря лёгкости размножения прививанием он получил широкое распространение по всей стране и стал самым известным сортом сакуры. По мере распространения этих деревьев по стране всё шире распространялась и традиция ханами, которая сейчас является любимым сезонным ритуалом во всей Японии.

Фотография к заголовку: Деревья сакуры, образующие навес, в парке Уэно в Токио (© Pixta)