Праздник совершеннолетия: «церемония взрослых людей»

В Японии вступление во взрослую жизнь отмечают церемониями сэйдзинсики, то есть «обрядами совершеннолетия», которые проводятся в День совершеннолетия, который отмечают во второй понедельник января. Многие молодые люди и девушки по всей стране надевают костюмы и кимоно, чтобы посетить эти мероприятия.

Начало взрослой жизни

День совершеннолетия – это национальный праздник в Японии, который отмечают во второй понедельник января каждого года. В честь этого дня местные органы власти проводят церемонии, посвящённые достижению совершеннолетия молодыми людьми.

В 2022 году в Гражданском кодексе возраст совершеннолетия снижен с 20 до 18 лет. Тем не менее, многие церемонии совершеннолетия (сэйдзинсики), организуемые местными органами власти, предназначены для молодых людей, которым исполняется 20 лет в период со 2 апреля предыдущего года по 1 апреля нового года. Поскольку 18-летние обычно учатся в выпускном классе средней школы и этот период совпадает с сезоном вступительных экзаменов, для церемоний обычно сохраняется традиционный возраст в 20 лет, и некоторые муниципалитеты предпочитают использовать названия типа «собрание для 20-летних», а не называть их «церемониями совершеннолетия». Формат и содержание мероприятий различаются в зависимости от муниципалитета. Они могут включать в себя выступления, вечеринки или вручение памятных подарков участникам.

Участники обычно надевают формальную одежду, такую ​​как кимоно, хакама или костюмы. В снежных регионах, таких как Акита, Ямагата и Ниигата, зимой может быть очень неудобно передвигаться в формальной одежде, поэтому некоторые общины проводят свои церемонии во время Золотой недели в мае или в период О-Бон в августе.

Происхождение церемонии совершеннолетия

Обычай отмечать переход от детства к статусу взрослого впервые появился в эпоху Нара (710-794). Именно тогда в Японии распространился ритуал «взросления», гэмпуку. Этот обычай был заимствован из Китая и знаменовал переход к взрослой жизни для мальчиков из императорской семьи и аристократии примерно в возрасте 15 лет. По этому случаю они надевали «взрослую» одежду и меняли причёску на подобающую взрослым. Современные церемонии совершеннолетия проводятся в январе как раз потому, что гемпуку традиционно проводили в новогодний период. Среди высших классов существовала также соответствующая церемония моги для девочек, во время которой они переодевались во взрослую одежду и делали взрослые прически. Эти традиционные обряды до сих пор соблюдаются в императорской семье.

На протяжении веков церемонии совершеннолетия постепенно распространились за пределы элиты на воинский класс и, в конечном итоге, на всё население, а их форма со временем менялась.

Обретение прав совершеннолетних с 18 лет

В Японии впервые за более чем столетие изменилось юридическое определение совершеннолетия: в 2022 году возраст был снижен до 18 лет. По достижении 18 лет люди могут самостоятельно заключать юридически обязывающие договоры и больше не подчиняются родительской власти. Это означает, что они могут подписывать договоры на мобильную связь, кредитные карты и аренду жилья без согласия родителей. Они также получают право на получение определённых национальных квалификаций, таких как сертификаты бухгалтера или судебного секретаря, а также паспорт, действительный в течение 10 лет.

В то же время, некоторые возрастные ограничения остаются в силе до 20 лет. К ним относятся употребление алкоголя, курение, ставки на азартные игры, проводимые в общественных местах (скачки, велогонки, гонки на лодках и автогонки), получение водительских прав на транспортные средства среднего или большого размера, такие как грузовики, и участие в национальной пенсионной системе.

Фотография к заголовку: Участники церемонии совершеннолетия в Йокогаме (© Jiji)

