100 знаменитых замков Японии ®: замок Тага, префектура Мияги

Японские замки

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В VIII веке замок Тага (Тагадзё) был административным центром земли Муцу (современные префектуры Аомори, Иватэ, Мияги и часть префектуры Акита). Благодаря огромному размеру он считается одним из трёх крупнейших исторических памятников Японии наряду с руинами дворца Хэйдзё (префектура Нара) и руинами Дадзайфу (префектура Фукуока).

Замок Тага, префектура Мияги

Год постройки: 724

724 Первый владелец замка: Оно-но Адзумахито

Оно-но Адзумахито Основные достопримечательности: место расположения правительственных учреждений и др.

место расположения правительственных учреждений и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Miyagi-ken Tagajo-shi Ichikawa

Miyagi-ken Tagajo-shi Ichikawa Вебсайт: Исторический центр Тагадзё (Ассоциация туризма города Тагадзё) (на японском языке)

Один из трёх крупнейших исторических памятников Японии, административный центр региона Тохоку

Крепость Тагадзё в 724 году построил Оно-но Адзумахито, военачальник периода Нара (710-794). На обширной территории замка Тага около 900 на 900 метров располагались правительственные административные и церемониальные учреждения, он играл роль политического, культурного и военного центра региона Тохоку до середины XI века. Из-за своего размера замок считается одним из трёх крупнейших исторических памятников Японии наряду с руинами дворца Хэйдзё (префектура Нара) и руинами Дадзайфу (префектура Фукуока).

В настоящее время от зданий остался только фундамент, но город Тагадзё работает над реконструкцией Южных ворот замка Тага и планирует открыть их для публики в 2024 году, к 1300-летию со дня основания замка.

Замки в префектуре Мияги

Замок Аоба

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Место земельной управы в замке Тага (PIXTA)