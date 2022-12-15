Японские замки

100 знаменитых замков Японии ®: замок Тага, префектура Мияги

Культура История Туризм

В VIII веке замок Тага (Тагадзё) был административным центром земли Муцу (современные префектуры Аомори, Иватэ, Мияги и часть префектуры Акита). Благодаря огромному размеру он считается одним из трёх крупнейших исторических памятников Японии наряду с руинами дворца Хэйдзё (префектура Нара) и руинами Дадзайфу (префектура Фукуока).
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Замок Тага, префектура Мияги

Один из трёх крупнейших исторических памятников Японии, административный центр региона Тохоку

Крепость Тагадзё в 724 году построил Оно-но Адзумахито, военачальник периода Нара (710-794). На обширной территории замка Тага около 900 на 900 метров располагались правительственные административные и церемониальные учреждения, он играл роль политического, культурного и военного центра региона Тохоку до середины XI века. Из-за своего размера замок считается одним из трёх крупнейших исторических памятников Японии наряду с руинами дворца Хэйдзё (префектура Нара) и руинами Дадзайфу (префектура Фукуока).

В настоящее время от зданий остался только фундамент, но город Тагадзё работает над реконструкцией Южных ворот замка Тага и планирует открыть их для публики в 2024 году, к 1300-летию со дня основания замка.

Замки в префектуре Мияги

  • Замок Аоба

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Место земельной управы в замке Тага (PIXTA)

туризм история Японии замки мияги