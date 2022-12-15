100 знаменитых замков Японии ®: замок Тага, префектура Мияги
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Замок Тага, префектура Мияги
- Год постройки: 724
- Первый владелец замка: Оно-но Адзумахито
- Основные достопримечательности: место расположения правительственных учреждений и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Miyagi-ken Tagajo-shi Ichikawa
- Вебсайт: Исторический центр Тагадзё (Ассоциация туризма города Тагадзё) (на японском языке)
Один из трёх крупнейших исторических памятников Японии, административный центр региона Тохоку
Крепость Тагадзё в 724 году построил Оно-но Адзумахито, военачальник периода Нара (710-794). На обширной территории замка Тага около 900 на 900 метров располагались правительственные административные и церемониальные учреждения, он играл роль политического, культурного и военного центра региона Тохоку до середины XI века. Из-за своего размера замок считается одним из трёх крупнейших исторических памятников Японии наряду с руинами дворца Хэйдзё (префектура Нара) и руинами Дадзайфу (префектура Фукуока).
В настоящее время от зданий остался только фундамент, но город Тагадзё работает над реконструкцией Южных ворот замка Тага и планирует открыть их для публики в 2024 году, к 1300-летию со дня основания замка.
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Фотография к заголовку: Место земельной управы в замке Тага (PIXTA)