100 знаменитых замков Японии ®: замок Минова, префектура Гумма
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Замок Минова, префектура Гумма
- Годы постройки: около 1500
- Первый владелец замка: Нагано Нарихиса
- Основные достопримечательности: ворота Какуумадаси нисикогути (реконструкция), каменная стена третьей площадки замка Санномару
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Gunma-ken Takasaki-shi Misatomachihigashiakiya
- Вебсайт: Руины замка Минова (культурная ценность города Такасаки) (на японском языке)
Знаменитый замок, за который сражались известные военачальники периода Сэнгоку
Замок Минова представляет собой плоскогорный замок на холмах у юго-восточного подножья горы Харуна и окружающих равнинах, он занимает площадь около 36 гектаров. Говорят, что замок около 1500 года построил Нагано Нарихиса, правивший этой территорией. После этого в 1566 году на замок напал Такэда Сингэн и уничтожил род Нагано, и один за другим сюда вторгались влиятельные военачальники – в 1582 году здесь правили род Ода и род Ходзё, в 1590 году замок перешёл к роду Токугава. В 1598 году Ии Наомаса, которого род Токугава назначил сюда управляющим, перенёс замок в Такасаки, и замок Минова был заброшен.
В результате проведенных городскими властями Такасаки раскопок был определён облик замка эпохи Ии Наомасы, а с 2016 года были открыты для посещения ворота Какуумадаси нисикогути, реконструированные с использованием традиционных методов строительства.
Замки в префектуре Гумма
- Замок Канаяма
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Фотография к заголовку: Руины замка Минова (PIXTA)