100 знаменитых замков Японии ®: замок Канаяма, префектура Гумма

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Замок Канаяма – это горный замок, построенный с использованием рельефа горы Канаяма и расположенный на высоте 239 метров над уровнем моря. Здесь есть полноценные каменные стены, редкие в горных замках в регионе Канто, благодаря чему он был неприступным и выдерживал нападения могущественных феодалов, таких как Такэда, Уэсуги и Ходзё.

Замок Канаяма, префектура Гумма

Годы постройки: 1469

1469 Первый владелец замка: Ивамацу Иэдзуми

Ивамацу Иэдзуми Основные достопримечательности: ворота Какуумадаси нисикогути (реконструкция), пруд Хиноикэ (реконструкция)

ворота Какуумадаси нисикогути (реконструкция), пруд Хиноикэ (реконструкция) Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Gunma-ken Ota-shi Kanayama-cho 40-98

Gunma-ken Ota-shi Kanayama-cho 40-98 Вебсайт: Исторические руины замка Канаяма (Ассоциация туризма и местных продуктов города Ота) (на японском языке)

Неприступный замок, построенный вопреки канонам замкового строительства своего времени

Замок Канаяма представляет собой комплекс укреплений с построенными для укрепления обороны на простирающихся во все стороны отрогах гор бастионами торидэ, рвами, земляными валами и т. д. вокруг главного замка мидзё на вершине горы. Много раз замок пытались взять сильные враги, такие как Такэда, Уэсуги и Ходзё, но каждый раз нападение удавалось отбить и замок обрёл известность своей неприступностью. Ранее считалось, что замки, построенные в районе Канто в XV и XVI веках не имели полноценных каменных стен, но раскопки показали наличие множества каменных стен в замке Канаяма. В последние годы по результатам раскопок был восстановлен въезд Отэ когути, который окружали каменные стены, и пруд Хиноикэ, где вблизи вершины хранилось определённое количество воды вблизи вершины, что позволяет нам представить, как замок выглядел в своё время.

У подножья горы находится Справочный центр исторических руин замка Канаяма, который спроектировал знаменитый архитектор Кума Кэнго, там можно узнать об истории замка. Есть также пешеходный маршрут до святилища Нитта на вершине горы – некоторые участки пути довольно крутые, поэтому при подъёме на закате нужно соблюдать осторожность.



Пруд Хиноикэ в замке Канаяма (Pixta)

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Фотография к заголовку: Въезд Оотэ когути замка Канаяма (PIXTA)