100 знаменитых замков Японии ®: замок Сакура, префектура Тиба

Японские замки

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Дои Тосикацу, старший вассал Токугавы Иэясу, достроил и расширил построенный в XVI веке замок Сакура в качестве опорного пункта для защиты Эдо, резиденции сёгунов Токугава, с востока. В XIX веке замком владел Хотта Масаёси, старший советник (родзю), который способствовал политике открытия страны в конце периода Эдо.

Замок Сакура, префектура Тиба

Годы постройки: середина XVI века, 1611 год

середина XVI века, 1611 год Первые владельцы замка: Касима Мототанэ, Дои Тосикацу

Касима Мототанэ, Дои Тосикацу Основные достопримечательности: руины рвов Мидзухори, площадок замка Хоммару и Дэмару и др.

руины рвов Мидзухори, площадок замка Хоммару и Дэмару и др. Плата за вход: бесплатно

бесплатно Адрес: Chiba-ken Sakura-shi Jonai-cho kanyu mubanchi

Chiba-ken Sakura-shi Jonai-cho kanyu mubanchi Вебсайт: О руинах в замковом парке Сакура (город Сакура, на японском языке)

Ключевой замок, защищающий Эдо с востока

Говорят, что замок Сакура построил Касима Мототанэ из рода Тиба в середине XVI века. Дои Тосикацу, который был назначен владельцем замка в 1610 году после установления сёгуната Токугава, ремонтировал и расширял его. Замок расположен на оконечности плато высотой около 30 метров над низиной, где протекают реки Имбанума на севере и реки Касима и Такасаки на западе и юге. Ключевой для защиты Эдо с востока город-замок развивался под управлением старших вассалов сёгуната на протяжении многих поколений. Среди них был Хотта Масаёси, управлявший замком Сакура в XIX веке и известный тем, что в качестве члена совета старейшин сёгуната решил открыть страну.

Хотя замковых построек не осталось, всё ещё существуют особняк и сады, построенные последним владельцем замка, и резиденции самураев, где жили его вассалы, благодаря чему мы можем представить, как выглядел замковый город в то время.

Фотография к заголовку: Ров в замке Сакура (PIXTA)