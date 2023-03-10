100 знаменитых замков Японии ®: замок Сакура, префектура Тиба
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Замок Сакура, префектура Тиба
- Годы постройки: середина XVI века, 1611 год
- Первые владельцы замка: Касима Мототанэ, Дои Тосикацу
- Основные достопримечательности: руины рвов Мидзухори, площадок замка Хоммару и Дэмару и др.
- Плата за вход: бесплатно
- Адрес: Chiba-ken Sakura-shi Jonai-cho kanyu mubanchi
- Вебсайт: О руинах в замковом парке Сакура (город Сакура, на японском языке)
Ключевой замок, защищающий Эдо с востока
Говорят, что замок Сакура построил Касима Мототанэ из рода Тиба в середине XVI века. Дои Тосикацу, который был назначен владельцем замка в 1610 году после установления сёгуната Токугава, ремонтировал и расширял его. Замок расположен на оконечности плато высотой около 30 метров над низиной, где протекают реки Имбанума на севере и реки Касима и Такасаки на западе и юге. Ключевой для защиты Эдо с востока город-замок развивался под управлением старших вассалов сёгуната на протяжении многих поколений. Среди них был Хотта Масаёси, управлявший замком Сакура в XIX веке и известный тем, что в качестве члена совета старейшин сёгуната решил открыть страну.
Хотя замковых построек не осталось, всё ещё существуют особняк и сады, построенные последним владельцем замка, и резиденции самураев, где жили его вассалы, благодаря чему мы можем представить, как выглядел замковый город в то время.
Фотография к заголовку: Ров в замке Сакура (PIXTA)