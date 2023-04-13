100 знаменитых замков Японии ®: замок Итидзёдани, префектура Фукуи
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Замок Итидзёдани, префектура Фукуи
- Годы постройки: конец XV века
- Первый владелец замка: Асакура Такакагэ
- Основные достопримечательности: сады Асакура Якатато, Суваякатато, Юдоато, реконструкция городского пейзажа и др.
- Плата за вход: 450 йен
- Адрес: Fukui-ken Fukui-shi Kidonouchi-cho
- Вебсайт: Особый исторический памятник – руины Итидзёдани Асакура (на японском языке)
«Маленький Киото» в Хокурику, отражающий утончённую культуру столицы
Асакура Такакагэ после участия в смуте годов Онин в 1467 году подчинил землю Этидзэн и построил замок в Итидзёдани. После этого феодалы-даймё рода Асакура в течение следующих 100 лет правили этими землями и занимали важное положение в сёгунате Муромати. Пятый правитель замка, Ёсикагэ, выступил в поддержку Асикаги Ёсиаки, последнего сёгуна сёгуната Муромати. В этом конфликте ему противостоял Ода Нобунага, который напал и уничтожил замок и город.
Род Асакура в своё время приглашал образованных людей из городов Киото и Нара – аристократов и монахов, и активно внедрял у себя столичную культуру, поэтому Итидзёдани называли «Маленьким Киото региона Хокурику», и призамковый город бурно развивался. Здесь за плату можно зайти и осмотреть реконструированный на основе данных раскопок городской район с усадьбами самураев и домами горожан. В каменной кладке, которую можно увидеть в саду на руинах усадьбы Ёсикагэ и в саду усадьбы Сува-яката, принадлежавшей его жене, можно заметить влияние культуры Киото. Кроме того, было обнаружено множество предметов, отражающих культуру того времени, – золотые украшения, стеклянные сосуды и утварь для игры в сёги, и в общей сложности 2343 предмета были признаны важными национальными культурными ценностями.
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Фотография к заголовку: Ворота Карамон замка Итидзёдани рода Асакура (PIXTA)