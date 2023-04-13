100 знаменитых замков Японии ®: замок Итидзёдани, префектура Фукуи

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Замок Итидзёдани был резиденцией рода Асакура, правившего землёй Этидзэн (нынешняя префектура Фукуи) в XVI-XVII веках. Раскопки, продолжающиеся с 1960-х годов, показали вид призамкового города, который назывался Маленьким Киото региона Хокурику, его даже посещали многие аристократы и монахи из Киото.

Замок Итидзёдани, префектура Фукуи

Годы постройки: конец XV века

конец XV века Первый владелец замка: Асакура Такакагэ

Асакура Такакагэ Основные достопримечательности: сады Асакура Якатато, Суваякатато, Юдоато, реконструкция городского пейзажа и др.

сады Асакура Якатато, Суваякатато, Юдоато, реконструкция городского пейзажа и др. Плата за вход: 450 йен

450 йен Адрес: Fukui-ken Fukui-shi Kidonouchi-cho

Fukui-ken Fukui-shi Kidonouchi-cho Вебсайт: Особый исторический памятник – руины Итидзёдани Асакура (на японском языке)

«Маленький Киото» в Хокурику, отражающий утончённую культуру столицы

Асакура Такакагэ после участия в смуте годов Онин в 1467 году подчинил землю Этидзэн и построил замок в Итидзёдани. После этого феодалы-даймё рода Асакура в течение следующих 100 лет правили этими землями и занимали важное положение в сёгунате Муромати. Пятый правитель замка, Ёсикагэ, выступил в поддержку Асикаги Ёсиаки, последнего сёгуна сёгуната Муромати. В этом конфликте ему противостоял Ода Нобунага, который напал и уничтожил замок и город.

Род Асакура в своё время приглашал образованных людей из городов Киото и Нара – аристократов и монахов, и активно внедрял у себя столичную культуру, поэтому Итидзёдани называли «Маленьким Киото региона Хокурику», и призамковый город бурно развивался. Здесь за плату можно зайти и осмотреть реконструированный на основе данных раскопок городской район с усадьбами самураев и домами горожан. В каменной кладке, которую можно увидеть в саду на руинах усадьбы Ёсикагэ и в саду усадьбы Сува-яката, принадлежавшей его жене, можно заметить влияние культуры Киото. Кроме того, было обнаружено множество предметов, отражающих культуру того времени, – золотые украшения, стеклянные сосуды и утварь для игры в сёги, и в общей сложности 2343 предмета были признаны важными национальными культурными ценностями.



Реконструированный городской пейзаж Итидзёдани Асакура (Pixta)

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Фотография к заголовку: Ворота Карамон замка Итидзёдани рода Асакура (PIXTA)