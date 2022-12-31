100 знаменитых замков Японии ®: замок Такамацу, префектура Кагава
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Замок Такамацу, префектура Кагава
- Год постройки: 1587
- Первый владелец замка: Икома Тикамаса
- Основные достопримечательности: башни Цукими, Ватари, Уситора, ворота Мидзунотэ гомон (важные культурные объекты)
- Плата за вход: 200 йен (для взрослых)
- Адрес>: Kagawa-ken Takamatsu-shi Tamamo-cho 2-1
- Вебсайт: Замок Такамацу (парк Тамамо) (на японском языке)
Один из трёх лучших приморских замков Японии
Замок Такамацу обращён к расположенному к северу от него внутреннему морю Сэто, а с трёх других сторон окружён тремя рвами – внешним, средним и внутренним. Замок в 1587 году построил Икома Тикамаса, ставший правителем княжества Сануки (сейчас – префектура Кагава), он же переименовал местность Нохара в Такамацу.
В 1642 году Мацудайра Ёрисигэ, внук Токугавы Иэясу и старший брат Мицукуни, послужившего прототипом героя исторических сериалов Мито Комон, принял управление замком Такамацу и занялся его улучшением, в том числе он перестроил главную башню. Трёхъярусная четырёхэтажная башня с одним подземным этажом являлась самой крупной на Сикоку. Род Мацудайра правил этой территорией на протяжении 228 лет, и Такамацу превратился в один из ведущих городов Сикоку.
Три башни, в том числе башня Цукими, построенная во времена правления Мацудайра, и ворота Мидзунотэ гомон, сохранились и признаны важными культурными ценностями. «Водные ворота» Мидзунотэ гомон открываются во внутреннее море Сэто, и говорят, что правители замка, отправляясь в Осаку или Эдо, от ворот на лодке переправлялись к стоящему на рейде кораблю. Рвы замка Такамацу заполнены морской водой, и даже сейчас во рву плавают красные морские лещи. Здесь проводятся мероприятия по их кормлению.
Замки в префектуре Кагава
- Замок Маругамэ
Фотография к заголовку: Башня Цукими и ворота Мидзунотэ-гомон в замке Такамацу (PIXTA)