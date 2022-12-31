100 знаменитых замков Японии ®: замок Такамацу, префектура Кагава

Японские замки

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Замок Такамацу обращён к внутреннему морю Сэто, расположенном севернее его, и окружён тремя рвами – внешним, средним и внутренним, благодаря чему считается одним из трёх лучших приморских замков Японии. Во рвах, наполненных морской водой, можно увидеть красных морских лещей.

Замок Такамацу, префектура Кагава

Год постройки: 1587

1587 Первый владелец замка: Икома Тикамаса

Икома Тикамаса Основные достопримечательности: башни Цукими, Ватари, Уситора, ворота Мидзунотэ гомон (важные культурные объекты)

башни Цукими, Ватари, Уситора, ворота Мидзунотэ гомон (важные культурные объекты) Плата за вход: 200 йен (для взрослых)

200 йен (для взрослых) Адрес>: Kagawa-ken Takamatsu-shi Tamamo-cho 2-1

Kagawa-ken Takamatsu-shi Tamamo-cho 2-1 Вебсайт: Замок Такамацу (парк Тамамо) (на японском языке)

Один из трёх лучших приморских замков Японии

Замок Такамацу обращён к расположенному к северу от него внутреннему морю Сэто, а с трёх других сторон окружён тремя рвами – внешним, средним и внутренним. Замок в 1587 году построил Икома Тикамаса, ставший правителем княжества Сануки (сейчас – префектура Кагава), он же переименовал местность Нохара в Такамацу.

В 1642 году Мацудайра Ёрисигэ, внук Токугавы Иэясу и старший брат Мицукуни, послужившего прототипом героя исторических сериалов Мито Комон, принял управление замком Такамацу и занялся его улучшением, в том числе он перестроил главную башню. Трёхъярусная четырёхэтажная башня с одним подземным этажом являлась самой крупной на Сикоку. Род Мацудайра правил этой территорией на протяжении 228 лет, и Такамацу превратился в один из ведущих городов Сикоку.

Три башни, в том числе башня Цукими, построенная во времена правления Мацудайра, и ворота Мидзунотэ гомон, сохранились и признаны важными культурными ценностями. «Водные ворота» Мидзунотэ гомон открываются во внутреннее море Сэто, и говорят, что правители замка, отправляясь в Осаку или Эдо, от ворот на лодке переправлялись к стоящему на рейде кораблю. Рвы замка Такамацу заполнены морской водой, и даже сейчас во рву плавают красные морские лещи. Здесь проводятся мероприятия по их кормлению.

Замки в префектуре Кагава

Замок Маругамэ

Фотография к заголовку: Башня Цукими и ворота Мидзунотэ-гомон в замке Такамацу (PIXTA)