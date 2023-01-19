100 знаменитых замков Японии ®: замок Хирадо, префектура Нагасаки
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Префектура Нагасаки, замок Хирадо
- Год постройки: 1704
- Первый владелец замка: Мацуура Такаси
- Основные достопримечательности: башня Тануки, ворота Китакогутимон, главная башня Тэнсю (Музей знакомства с историей замка Хирадо)
- Плата за вход: 520 йен (для взрослых)
- Адрес: Nagasaki-ken Hirado-shi Iwanoe-cho 1458-1
- Вебсайт: Официальный сайт замка Хирадо (на японском языке)
Приморский замок, служивший воротами для торговли с Западной Европой
Род Мацура, построивший замок Хирадо, долгое время правил этой территорией и играл активную роль в войне между родами Тайра и Минамото в XII веке как военно-морской «клан Мацура». В середине XVI века, когда прибыли португальские корабли, Мацура занялись торговлей и участвовали в христианской миссионерской деятельности. На Хирадо были открыты голландский и британский торговые посты. На месте нынешнего замка Хирадо находился замок Хинотакэ, из-за того, что его наличие вызывало подозрения со стороны сёгуната Токугава, его сжёг сам правитель замка. В 1704 году, когда Мацура Такаси, тогдашний правитель Хирадо, был назначен на должность дзися бугё, «надзирателя за храмами и святилищами», ему разрешили построить замок, и тогда появился замок в его нынешнем виде. С тех времён сохранились башня Тануки и ворота Китакогутимон.
В реконструированной башне замка устроен музей, совмещающий развлечения и знакомство с историей замка Хирадо. Башня Кайдзю, с трёх сторон окружённая морем, переоборудована в гостиницу – это первый такой пример в замках, вошедших в список 100 лучших замков Японии. Роскошный номер, где можно ощутить себя правителем замка, стал темой сообщений СМИ.
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Фотография к заголовку: Замок Хирадо (PIXTA)