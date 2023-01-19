100 знаменитых замков Японии ®: замок Хирадо, префектура Нагасаки

Японские замки

Путеводительпо Японии

Обращённый к морю замок Хирадо на одноимённом острове после прибытия сюда португальских кораблей в XVI веке стал базой для торговли с Западной Европой. В последние годы здесь проводится масштабная реконструкция и была устроена гостиница, благодаря чему замок Хирадо попал в центр общественного внимания как «замок, в котором можно остановиться на ночь».

Префектура Нагасаки, замок Хирадо

Год постройки: 1704

1704 Первый владелец замка: Мацуура Такаси

Мацуура Такаси Основные достопримечательности: башня Тануки, ворота Китакогутимон, главная башня Тэнсю (Музей знакомства с историей замка Хирадо)

башня Тануки, ворота Китакогутимон, главная башня Тэнсю (Музей знакомства с историей замка Хирадо) Плата за вход: 520 йен (для взрослых)

520 йен (для взрослых) Адрес: Nagasaki-ken Hirado-shi Iwanoe-cho 1458-1

Nagasaki-ken Hirado-shi Iwanoe-cho 1458-1 Вебсайт: Официальный сайт замка Хирадо (на японском языке)

Приморский замок, служивший воротами для торговли с Западной Европой

Род Мацура, построивший замок Хирадо, долгое время правил этой территорией и играл активную роль в войне между родами Тайра и Минамото в XII веке как военно-морской «клан Мацура». В середине XVI века, когда прибыли португальские корабли, Мацура занялись торговлей и участвовали в христианской миссионерской деятельности. На Хирадо были открыты голландский и британский торговые посты. На месте нынешнего замка Хирадо находился замок Хинотакэ, из-за того, что его наличие вызывало подозрения со стороны сёгуната Токугава, его сжёг сам правитель замка. В 1704 году, когда Мацура Такаси, тогдашний правитель Хирадо, был назначен на должность дзися бугё, «надзирателя за храмами и святилищами», ему разрешили построить замок, и тогда появился замок в его нынешнем виде. С тех времён сохранились башня Тануки и ворота Китакогутимон.

В реконструированной башне замка устроен музей, совмещающий развлечения и знакомство с историей замка Хирадо. Башня Кайдзю, с трёх сторон окружённая морем, переоборудована в гостиницу – это первый такой пример в замках, вошедших в список 100 лучших замков Японии. Роскошный номер, где можно ощутить себя правителем замка, стал темой сообщений СМИ.

Узнать больше об этом месте

Замки в префектуре Нагасаки

Замок Симабара

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Замок Хирадо (PIXTA)