100 знаменитых замков Японии ®: замок Симабара, префектура Нагасаки
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Префектура Нагасаки, замок Симабара
- Год постройки: 1618
- Первый владелец замка: Мацукура Сигэмаса
- Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (реконструкция), Трёхэтажная башня Санкай (реконструкция) и др.
- Плата за вход: 550 йен – общий билет на посещение башни Тэнсю, Мемориального зала восстановления туризма, Мемориального зала Сэйбо.
- Адрес: Nagasaki-ken Shimabara-shi Jonai 1-1183-1
- Вебсайт: Замок Симабара (на японском языке)
Огромный замок, построенный для борьбы с христианством на Кюсю
Замок Симабара строился на протяжении семи лет начиная с 1618 года, когда Мацукура Сигэмаса, военачальник из земли Ямато (нынешняя префектура Нара), получил приказ сёгуната Токугава принять меры против христианства на Кюсю. В замке была огромная пятиярусная главная башня, три трёхэтажных башни, 33 «плоские башни» и семь замковых ворот. Однако Сигэмаса и его сын Кацуиэ ввели очень высокие налоги и усилили притеснение христиан, что привело к восстанию в Симабара в 1637 году, крупнейшему восстанию в истории Японии. За это Кацуиэ был привлечён к ответственности и приговорён к обезглавливанию, что было необычным приговором в отношении даймё, а род Мацукура пресёкся. После этого правителями замка служили важные вассалы сёгуната и выходцы из рода Мацудайра – родственники рода сёгунов Токугава.
В 1874 году правительство Мэйдзи упразднило замок, он был продан в частные руки, а постройки снесли. В настоящее время реконструированные здания используются в качестве выставочных помещений – например, башня замка стала музеем раннего японского христианства (кириситан).
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Фотография к заголовку: Главная башня замка Симабара (PIXTA)