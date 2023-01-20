100 знаменитых замков Японии ®: замок Симабара, префектура Нагасаки

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Замок Симабара построил род Мацукура, которому сёгунат приказал принять меры против христиан на Кюсю. Был построен обширный замок с большой пятиярусной главной башней и многочисленными башнями и замковыми воротами, но постройка легла тяжёлым бременем на людей, выполнявших трудовую повинность, что в 1637 году привело к восстанию в Симабаре – крупнейшему восстанию в Японии того времени.

Префектура Нагасаки, замок Симабара

Год постройки: 1618

1618 Первый владелец замка: Мацукура Сигэмаса

Мацукура Сигэмаса Основные достопримечательности: главная башня Тэнсю (реконструкция), Трёхэтажная башня Санкай (реконструкция) и др.

главная башня Тэнсю (реконструкция), Трёхэтажная башня Санкай (реконструкция) и др. Плата за вход: 550 йен – общий билет на посещение башни Тэнсю, Мемориального зала восстановления туризма, Мемориального зала Сэйбо.

550 йен – общий билет на посещение башни Тэнсю, Мемориального зала восстановления туризма, Мемориального зала Сэйбо. Адрес: Nagasaki-ken Shimabara-shi Jonai 1-1183-1

Nagasaki-ken Shimabara-shi Jonai 1-1183-1 Вебсайт: Замок Симабара (на японском языке)

Огромный замок, построенный для борьбы с христианством на Кюсю

Замок Симабара строился на протяжении семи лет начиная с 1618 года, когда Мацукура Сигэмаса, военачальник из земли Ямато (нынешняя префектура Нара), получил приказ сёгуната Токугава принять меры против христианства на Кюсю. В замке была огромная пятиярусная главная башня, три трёхэтажных башни, 33 «плоские башни» и семь замковых ворот. Однако Сигэмаса и его сын Кацуиэ ввели очень высокие налоги и усилили притеснение христиан, что привело к восстанию в Симабара в 1637 году, крупнейшему восстанию в истории Японии. За это Кацуиэ был привлечён к ответственности и приговорён к обезглавливанию, что было необычным приговором в отношении даймё, а род Мацукура пресёкся. После этого правителями замка служили важные вассалы сёгуната и выходцы из рода Мацудайра – родственники рода сёгунов Токугава.

В 1874 году правительство Мэйдзи упразднило замок, он был продан в частные руки, а постройки снесли. В настоящее время реконструированные здания используются в качестве выставочных помещений – например, башня замка стала музеем раннего японского христианства (кириситан).

Замки в префектуре Нагасаки

Замок Хирадо

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Фотография к заголовку: Главная башня замка Симабара (PIXTA)