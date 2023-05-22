100 знаменитых замков Японии ®: замок Хитоёси, префектура Кумамото

Японские замки

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Замок Хитоёси был резиденцией рода Сагара, правившего этой территорией около 700 лет, начиная с того момента, как Сагара Нагаёри в конце XII века был назначен управляющим от сёгуната Камакура и до Реставрации Мэйдзи в XIX веке. В подвале на руинах усадьбы одного из старейшин княжества был обнаружен колодец, это редкая для Японии находка.

Замок Хитоёси, префектура Кумамото

Годы постройки: 1199

1199 Первый владелец замка: Сагара Нагаёри

Сагара Нагаёри Основные достопримечательности: башня Тамон, угловая башня Сумиягура (реконструирована), каменные стены с навесами ханэдаси, руины подвала

башня Тамон, угловая башня Сумиягура (реконструирована), каменные стены с навесами ханэдаси, руины подвала Плата за вход: Исторический музей замка Хитоёси – 210 йен. С июля 2020 года закрыт из-за повреждений в результате ливней

Исторический музей замка Хитоёси – 210 йен. С июля 2020 года закрыт из-за повреждений в результате ливней Адрес: Kumamoto-ken Hitoyoshi-shi Fumoto-cho

Kumamoto-ken Hitoyoshi-shi Fumoto-cho Вебсайт: Исторический музей замка Хитоёси (город Хитоёси) (на японском языке)

Замок рода Сагара, правившего Хитоёси на протяжении 700 лет

Говорят, что замок Хитоёси был построен, когда Сагара Нагаёри прибыл сюда в качестве управляющего этой территорией. В течение XV и XVI веков в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) он претерпел несколько масштабных реконструкций, после чего и обрёл нынешний вид. Он также известен как Сэнгэцусиро, «замок Полумесяца», поскольку в ходе строительства замка выкопали камень с узором в виде полумесяца. Река Кума и её притоки стали естественными рвами замка, а ещё одна его особенность заключается в использовании водного транспорта.

Род Сагара во время битвы при Сэкигахара в 1600 году вначале был на стороне Западной армии, противостоявшей силам Токугавы Иэясу, но благодаря проницательности Сагара Сэйбэя, старейшины княжества, Сагара перешли на сторону Восточной армии в ходе сражения, и так род Сагара смог сохранить свою роль как правителей Хитоёси. В истории Японии род, правящий одной и той же территорией на протяжении 700 лет, является очень редким примером.

Недавние раскопки в руинах усадьбы старейшины княжества обнаружили остатки подвала с колодцем, это редкая для Японии находка. На этих руинах построен Исторический музей замка Хитоёси, и подвал можно было осмотреть, но музей закрыт из-за повреждений в ходе ливней в июле 2020 года.

Замки в префектуре Кумамото

Замок Кумамото

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Руины замка Хитоёси (PIXTA)