100 знаменитых замков Японии ®: замок Хитоёси, префектура Кумамото
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Замок Хитоёси, префектура Кумамото
- Годы постройки: 1199
- Первый владелец замка: Сагара Нагаёри
- Основные достопримечательности: башня Тамон, угловая башня Сумиягура (реконструирована), каменные стены с навесами ханэдаси, руины подвала
- Плата за вход: Исторический музей замка Хитоёси – 210 йен. С июля 2020 года закрыт из-за повреждений в результате ливней
- Адрес: Kumamoto-ken Hitoyoshi-shi Fumoto-cho
- Вебсайт: Исторический музей замка Хитоёси (город Хитоёси) (на японском языке)
Замок рода Сагара, правившего Хитоёси на протяжении 700 лет
Говорят, что замок Хитоёси был построен, когда Сагара Нагаёри прибыл сюда в качестве управляющего этой территорией. В течение XV и XVI веков в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) он претерпел несколько масштабных реконструкций, после чего и обрёл нынешний вид. Он также известен как Сэнгэцусиро, «замок Полумесяца», поскольку в ходе строительства замка выкопали камень с узором в виде полумесяца. Река Кума и её притоки стали естественными рвами замка, а ещё одна его особенность заключается в использовании водного транспорта.
Род Сагара во время битвы при Сэкигахара в 1600 году вначале был на стороне Западной армии, противостоявшей силам Токугавы Иэясу, но благодаря проницательности Сагара Сэйбэя, старейшины княжества, Сагара перешли на сторону Восточной армии в ходе сражения, и так род Сагара смог сохранить свою роль как правителей Хитоёси. В истории Японии род, правящий одной и той же территорией на протяжении 700 лет, является очень редким примером.
Недавние раскопки в руинах усадьбы старейшины княжества обнаружили остатки подвала с колодцем, это редкая для Японии находка. На этих руинах построен Исторический музей замка Хитоёси, и подвал можно было осмотреть, но музей закрыт из-за повреждений в ходе ливней в июле 2020 года.
Замки в префектуре Кумамото
- Замок Кумамото
Достопримечательности поблизости
Фотография к заголовку: Руины замка Хитоёси (PIXTA)