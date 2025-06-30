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Сезон восхождений на гору Фудзи обычно начинается 1 июля.

Покорение самой высокой вершины Японии

Гора Фудзи – самая высокая гора Японии, возвышающаяся на 3776 метров над уровнем моря. В 2013 году она была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «священное место и источник художественного вдохновения».

Сезон восхождения на гору Фудзи обычно начинается 1 июля и продолжается до начала сентября. Как символ Японии, вершина привлекает большое количество туристов, и для предотвращения переполненности в 2025 году была введена плата за вход 4000 йен. Многие посетители пытаются подниматься всю ночь, чтобы достичь вершины к восходу солнца, но в качестве меры безопасности против такого «скоростного восхождения» проход дальше пятой станции на всех четырех маршрутах будет закрыт с двух часов дня до трех утра.

В 2025 году маршрут Ёсида со стороны префектуры Яманаси открывается 1 июля, в то время как маршруты со стороны префектуры Сидзуока открываются 10 июля.

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Фотография к заголовку: Недалеко от вершины горы Фудзи (© Pixta)

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