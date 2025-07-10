Жизнь Японии в фотографиях

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Тэнугуи – традиционные японские полотенца. Эти удобные изделия, украшенные яркими выразительными узорами, стали популярным сувениром из Японии.

Многофункциональные тэнугуи

Традиционные японские полотенца тэнугуи отличаются универсальностью применения. Эти лёгкие хлопковые полотенца популярны ещё с периода Эдо (1603–1868): ими вытирают руки и лоб, заворачивают коробочки бэнто, используют как повязку на голову или шею. Тэнугуи часто встречаются в сувенирных лавках и станут отличным напоминанием о путешествии в Японию.

Нередко тэнугуи украшают броские яркие рисунки, хотя не менее популярны и традиционные мотивы с их утончённой сдержанностью.

Фотография к заголовку: © Pixta