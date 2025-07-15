Лотосы в Японии

Жизнь Японии в фотографиях

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Лотосы пленяют своей красотой и почитаются как священные символы буддизма.

Буддийский символ

Японское название лотоса – хасу, порой произносимое как хатису – ведёт своё происхождение, согласно преданию, от слова хати-но су, обозначающего пчелиные соты: семенная коробочка своим сотовидным узором поразительно напоминает пчелиные ячейки. Лотос неразрывно связан с буддийской традицией. Произрастая из тёмного ила на дне водоёмов, он являет собой символ возможности восхождения от мирской скверны к духовному просветлению.

Хотя сроки цветения различаются в зависимости от сорта, июль – время наивысшего расцвета этих дивных цветов. В храмах, святилищах и парках, где произрастают лотосы, проводятся утренние церемонии созерцания цветущих растений. Пруд Синобадзу в токийском парке Уэно особенно прославился изысканной красотой своих цветов, которые расцветают с середины июля до середины августа.

Практически всё растение целиком – семена, листья, стебли, сердцевина и корневища – находит своё применение в кулинарии или традиционной медицине.



Лотос, взращённый из двухтысячелетних семян (© Pixta)

Фотография к заголовку: Лотос в пруду Синобадзу парка Уэно (© Pixta)