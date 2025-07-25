Кэндама: традиционная японская игрушка в форме шара и подставки

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Кэндама – японский вариант игры с деревянным шаром и вогнутой подставкой, которой нужно «поймать» шар. Играть с ней любят и дети, выполняя простые действия, и взрослые, путём тренировок овладевающие гораздо более сложными трюками.

Бесконечное разнообразие трюков

Кэндама, японская вариация традиционной игры с деревянным шаром и вогнутой подставкой, чтобы его ловить, усложняется разнообразием способов захвата и ловли шара. Наличие трёх чашечек разного размера и шип на одном конце предоставляют игрокам любого уровня мастерства возможность овладеть множеством трюков, от простых до очень сложных. Название игрушки происходит от слов кэн, «меч», или «рукоять» и тама, «шар».

Кэндама имеет долгую историю, а современный вид эта игрушка обрела в городе Хацукаити в префектуре Хиросима в 1921 году, что проложило путь к её устойчивой популярности в Японии. В Японии и за рубежом проводится множество соревнований, где любители игрушки могут помериться своим мастерством с другими мастерами, в том числе Кубок мира по кэндама, который проводится ежегодно с 2014 года в Хацукаити.



(© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta