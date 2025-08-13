Окончание Второй мировой войны в Японии

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

15 августа 1945 года голос императора Сёва впервые прозвучал по радио по всей Японии, когда он объявил о капитуляции страны перед Союзниками.

Обращение императора Хирохито

15 августа 1945 года император Хирохито (посмертно именуемый Сёва) объявил о капитуляции Японии перед союзными державами, что положило конец Второй мировой войне. Официальная церемония капитуляции состоялась несколько недель спустя, 2 сентября. Обращение императора было записано накануне вечером и передано по радио. Голос японского императора прозвучал по радио впервые, что усилило воздействие его слов.

Во Второй мировой войне погибло более 3 миллионов японцев, как солдат, так и мирных жителей. Каждый год 15 августа в зале Ниппон Будокан в Токио проводится Национальная панихида по погибшим во время войны. Император проводит минуту молчания и произносит речь в память о погибших и выражая пожелания мира.

Фотография к заголовку: Император Нарухито и императрица Масако молча молятся на Национальной панихиде по погибшим на войне в Токио 15 августа 2024 года (© Jiji)