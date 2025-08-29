Собирание штампов: обучение и коллекционирование

Жизнь Японии в фотографиях

Собрать все штампы

В Японии собирание штампов – популярное увлечение, целью является собрать штампы из разных мест на листе бумаги или в буклете. Например, в рамках кампании по развитию туризма людям могут предлагать посетить разные железнодорожные станции или туристические места, чтобы собрать штампы, что даёт участникам возможность исследовать окрестности и получать удовлетворение от заполнения своих буклетов. Организаторы мероприятий также получают выгоду от увеличения числа посетителей в местах проведения мероприятия.

По данным производителя марок «Сятихата», начало этому виду развлечений положило шествие по Японии за штампами во время выставки Expo в Осаке в 1970 году. Изначально наибольшей популярностью пользовались железнодорожные марафоны, которые до сих пор широко распространены, но теперь всё большую популярность приобретают и небольшие пешие варианты путешествий. Распространение смартфонов также привело к появлению цифровых марафонов, где участникам предлагается найти и отсканировать QR-коды для получения виртуальных штампов.

На многих мероприятиях участникам, которые заполнят свои буклеты или соберут определенное количество штампов, предлагаются небольшие призы.

Фотография к заголовку: © Pixta