«Юякэ коякэ»: песня о заходе солнца, зовущая детей домой
Время идти домой
Ближе к вечеру во многих городах, посёлках и деревнях по всей Японии из громкоговорителей звучит инструментальная версия песни «Юякэ коякэ», что примерно переводится как «Закатный свет»), напоминая детям, что пора идти домой.
Начинается песня словами:
Юякэ коякэ де хи га курэтэ
Яма но о-тэра-но канэ га нару
Когда солнце садится в свете заката,
Раздаётся звон колокола храма на холме.
Далее песня призывает детей «возвращаться домой вместе с воронами», которые обычно возвращаются в свои гнёзда на закате. Во втором куплете, который мы слышим реже, поётся о круглой луне и мерцающих звёздах на ночном небе после того, как дети благополучно вернулись домой.
В Японии обычно используют громкоговорители каждый день – это способ проверить их работоспособность, чтобы обеспечить возможность передавать сообщения о чрезвычайных ситуациях. Конкретную мелодию и время её исполнения определяет муниципалитет, иногда они различаются в зависимости от времени года, но стандартным вариантом для всей страны является «Юякэ коякэ». Мелодии обычно исполняются примерно между четырьмя и шестью часами вечера – зимой обычно раньше, а летом позже, незадолго до наступления сумерек.
Слово юякэ означает «яркий, красочный закат». Слово коякэ обычно не встречается в японских словарях и, как считается, писатель Накамура Уко просто придумал его для того, чтобы усилить идею закатного солнца. Музыку к песне написал Кусакава Син.
Фотография к заголовку: © Pixta