«Юякэ коякэ»: песня о заходе солнца, зовущая детей домой

Во многих населённых пунктах по вечерам из громкоговорителей звучит известная японская песня «Юякэ коякэ», которая напоминает детям, что пора расходиться по домам, пока не стемнело.

Время идти домой

Ближе к вечеру во многих городах, посёлках и деревнях по всей Японии из громкоговорителей звучит инструментальная версия песни «Юякэ коякэ», что примерно переводится как «Закатный свет»), напоминая детям, что пора идти домой.

Начинается песня словами:

Юякэ коякэ де хи га курэтэ

Яма но о-тэра-но канэ га нару Когда солнце садится в свете заката,

Раздаётся звон колокола храма на холме.

Далее песня призывает детей «возвращаться домой вместе с воронами», которые обычно возвращаются в свои гнёзда на закате. Во втором куплете, который мы слышим реже, поётся о круглой луне и мерцающих звёздах на ночном небе после того, как дети благополучно вернулись домой.

В Японии обычно используют громкоговорители каждый день – это способ проверить их работоспособность, чтобы обеспечить возможность передавать сообщения о чрезвычайных ситуациях. Конкретную мелодию и время её исполнения определяет муниципалитет, иногда они различаются в зависимости от времени года, но стандартным вариантом для всей страны является «Юякэ коякэ». Мелодии обычно исполняются примерно между четырьмя и шестью часами вечера – зимой обычно раньше, а летом позже, незадолго до наступления сумерек.

Слово юякэ означает «яркий, красочный закат». Слово коякэ обычно не встречается в японских словарях и, как считается, писатель Накамура Уко просто придумал его для того, чтобы усилить идею закатного солнца. Музыку к песне написал Кусакава Син.

Фотография к заголовку: © Pixta