Овара кадзэ-но Бон: классический японский танцевальный праздник

Праздник Овара кадзэ-но Бон известен таинственным обликом танцующих в соломенных шляпах, надвинутых на лица.

Танцы на улице

Праздник Овара кадзэ-но Бон проводится ежегодно с 1 по 3 сентября в городе Тояма. Танцоры шествуют по улице в одинаковых юката; скрывающие лица соломенные шляпы создают атмосферу таинственности. Танцы исполняют под особую музыку – стучат барабаны тайко, поёт кокю (японский смычковый инструмент), и печально звучит лютня сямисэн.

Начало сентября – ветреное время, когда в Японию нередко приходят тайфуны. Люди проводят этот праздник уже 300 лет, надеясь на хороший урожай. Танцоры призывают божеств защитить рисовые поля от повреждений ветром.

Фотография к заголовку: © Pixta