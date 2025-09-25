Ханива: древние японские глиняные фигурки

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Ханива – это глиняные фигурки, которые устанавливали на древних курганах и вокруг них. Они датируются примерно III–VII веками и часто изображают людей и животных.

Защитники курганов

В Японии погребальные холмы для влиятельных местных вождей возводились примерно с III по VII век. На могилах и вокруг них часто устанавливали неглазурованные глиняные фигурки, известные как ханива. Ранние ханива обычно представляли собой цилиндры, а впоследствии к цилиндрическим ханива добавились скульптуры людей, животных – например, лошадей, а также лепные изображения предметов, таких как щиты и колчаны. Предполагается, что ханива могли быть предназначены для защиты тех, кто погребён в кургане.

Одна из самых известных ханива – воин в доспехах, выставленный в Токийском национальном музее. Другой известный пример – пара фигурок с выразительными лицами, которых обычно называют «танцорами» из-за положения рук.



Воин в доспехах кэйко (предоставлено Токийским национальным музеем/ColBase)



Танцоры (предоставлено Токийским национальным музеем/ColBase)

Одно из мест, где можно увидеть ханива, – парк кургана Имасиродзука в Такацуки, префектура Осака. В парке представлено 190 копий ханива, созданных по мотивам фигурок, найденных в кургане Имасиродзука, многие из которых можно даже потрогать.

Фотография к заголовку: Копии фигурок ханива в парке кургана Имасиродзука (© Pixta)

Статьи по теме