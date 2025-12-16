Ками-сибай: японское искусство рассказа с картинками

Жизнь Японии в фотографиях

Путеводительпо Японии

Японский ками-сибай, «театр на бумаге» – это вид театра, в котором рассказчик инсценирует истории, изображённые на серии картинок. До появления телевидения это была популярная форма уличного развлечения, и она до сих используется в библиотеках и учебных заведениях.

Драма в картинках

Ками-сибай – это японское исполнительское искусство рассказа историй с использованием картинок. Рассказчик показывает зрителям серию больших картинок, повествующих историю, драматично интонируя рассказ и представляя голоса разных персонажей. То, как артист показывает следующую картинку, может создавать внезапное напряжение и включать элемент неожиданности.

До распространения телевидения в середине XX века ками-сибай был формой уличного развлечения, и артисты обычно зарабатывали деньги, продавая дешёвые конфеты перед каждым представлением. Он по-прежнему популярен в библиотеках и учебных заведениях.



И в наши дни детям дошкольного возраста часто нравится ками-сибай (© Pixta)

Фотография к заголовку: © Pixta